PALERMO - Maurizio Zamparini continua ad attaccare. La sconfitta di Frosinone e le successive decisioni prese dal Giudice Sportivo hanno lasciato il segno e non vengono mandate giù dal proprietario del Palermo. La scelta societaria, così come anticipato ieri dal presidente Giammarva attraverso un comunicato, è quella di ricorrere alla Corte d'appello. E il numero uno del club di viale del Fante rincara la dose: "Quanto successo contro il Palermo, quanto organizzato in quella partita - spiega Zamparini al Giornale di Sicilia - è una associazione a delinquere. Ci rivolgeremo sicuramente alla Corte d’appello: il ricorso era già pronto".Non solo la condotta di gara del Frosinone. Nel mirino del patron finisce anche il modus operandi dell'arbitro La Penna e i presunti incroci extra calcistici tra il fischietto romano e la famiglia Stirpe. Zamparini è piuttosto chiaro in tal senso: "Sarà presentato tutto, anche la questione relativa a La Penna. Gli avvocati e Giammarva stanno già lavorando sul da farsi". La finale playoff, così come era nell'aria già subito dopo la fine di Frosinone-Palermo, è destinata a protrarsi ancora a lungo. La società rosanero è pronta a dare battaglia con l'intento di ottenere giustizia.In tutto questo, rimane da tenere d'occhio la questione legata all'incontro tra Spezia e Parma. Il possibile deferimento di alcuni tesserati del sodalizio ducale potrebbe schiudere nuovi scenari e riscrivere la classifica finale del campionato cadetto. In questo momento, tuttavia, siamo sul piano delle ipotesi e bisognerà innanzitutto attendere le decisioni della Procura Federale. Quella che sta per cominciare potrebbe essere una lunga estate in bilico per il Palermo, nel frattempo chiamato a programmare il futuro senza conoscere la categoria di competenza.