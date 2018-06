, prima dell’epilogo di una finale playoff che vedeva favorito il Palermo nel confronto con il Frosinone per capirci, divenuta concreta realtà dopo i fatti dello ‘Stirpe’ di sabato sera con i conseguenti strascichi di veleni e polemiche che lasciano comunque i rosanero tristemente in serie B e costretti ad organizzare un nuovo campionato cadetto senza più le stesse certezze economiche di appena un anno fa, grazie al paracadute garantito dalla retrocessione dalla A. In panchina non siederà dunque più Roberto Stellone, pronto a fare comunque il salto e rispondere alla chiamata di qualche squadra della massima serie, bensì Bruno Tedino così come annunciato nella giornata di ieri dal patron Zamparini.di un ridimensionamento delle ambizioni del club di viale del Fante che, dopo aver fallito l’obiettivo della promozione diretta e poi attraverso i playoff in una stagione in cui la società aveva compiuto degli sforzi economici per mantenere i giocatori più importanti, ripartirà dunque da una campagna cessioni massiccia (La Gumina, Coronado e Nestorovski su tutti, ndr) e dalla valorizzazione di una serie di giovani leve, attualmente in forza alla rosa e di ritorno da vari prestiti, per puntare a mantenere intanto la categoria in vista di tempi, si spera, migliori., la cui strada si separò da quella del Palermo poco più di due mesi fa dopo la pesante sconfitta contro il Venezia al ‘Penzo’ per 3-0, tornerà in quella città che lo accolse per lunghi tratti della stagione con fiducia e favore dopo l’inizio stentato fino alla conquista della vetta ed il titolo di campione d’inverno dissolto poi in pochi mesi per la rimonta di Empoli e successivamente Frosinone e Parma. L’ex allenatore del Pordenone, che in ogni caso dalla sua poteva appellarsi all’attenuante della prima stagione nel campionato cadetto della sua seppur lunga carriera nei campionati minori, avrà dunque dalla sua un anno in più d’esperienza da far valere con una rosa sicuramente meno forte ma piena zeppa di giovani tutti da scoprire.