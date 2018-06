PALERMO - Delusione e sfiducia nel sistema calcio. Un gruppo di tifosi del Palermo, non più di un centinaio, ha accolto così la notizia del rigetto del reclamo da parte del giudice sportivo in merito ai fatti di Frosinone e del 'Benito Stirpe'. Rappresentanti di tutti i gruppi si sono dati appuntamento dunque nel piazzale antistante il 'Barbera' affiggendo prima uno striscione a caratteri cubitali e dal chiaro messaggio 'Fairplay e rispetto sempre il solito siparietto' sventolando poi quelle bandiere che di solito si vedono in curva. Amarezza da parte dei sostenitori che si aspettavano ovviamente un esito diverso e che dopo la mancata promozione si sono visti sconfitti ancora una volta anche in sede di giustizia sportiva.Ovviamente i prevedibili e immancabili cori contro la Lega, rea di non aver rispettato il club di viale del Fante con una decisione iniqua, ma allo stesso tempo cori per mostrare compattezza anche in un momento difficile per la squadra. Molti tifosi infatti, accolta con amarezza il rigetto del ricorso, ammettono di voler ripartire anche dalla prossima serie B: "Ovviamente c'è delusione perche non sono state rispettate delle regole dettate dalla Lega stessa. Quello che si é manifestato é un'ingiustizia organizzata che alla fine é riuscita nel suo intento. Noi comunque non molliamo e lotteremo per tornare dove questa città merita".Delusione a cui si mischia la preoccupazione anche in vista del futuro, considerata l'eventualità paventata dal patron Zamparini di smantellare la squadra e di rinunciare al tecnico Stellone in vista della prossima stagione. Il possibile ritorno di Tedino e una rosa composta perlopiù da giovani chiamati a fare esperienza nel torneo cadetto vorrebbe dire, quasi certamente, dovere dire addio a quella serie A persa lo scorso anno e sfuggita nell'ultima gara di un campionato appena concluso ma destinato a lasciare strascichi.