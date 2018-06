dell'esito del giudice sportivo in merito alla finale di ritorno contro il Frosinone, con la società ciociara soltanto multata per i fatti dello 'Stirpe' ed il reclamo dei rosanero rigettato, in casa Palermo si torna a sperare in un posto nella prossima serie A per un altro caso, stavolta accaduto lontano dal campo, che coinvolge la società del Parma. I ducali, promossi con l'Empoli come secondi in classifica, attendono infatti in queste ore la decisione in merito ai messaggi Whatsapp inviati dai calciatori Calaiò e Ceravolo ai colleghi dello Spezia De Col e Masi alla vigilia dell'ultimo match di campionato proprio fra ducali e liguri. Se in un primo momento infatti sembrava che la vicenda si potesse dissolvere in una spedita archiviazione invece sembra volgere in tutt'altra direzione.invece l'ipotesi di un'archiviazione è ormai tramontata del tutto con i deferimenti che arriveranno sicuramente entro il fine settimana da parte dal Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro. Gli attaccanti della società emiliana rischierebbero dunque una squalifica, da stabilire la lunghezza se sarà valutata slealtà sportiva o l'ancor più grave illecito sportivo, che a quel punto porterebbe la giustizia sportiva anche andarci giù pesante anche con la società ducale reduce da un triplice salto dalla serie D alla serie A e che rischierebbe dunque di mettere a rischio l'ultima e più agognata promozione conquistata lo scorso 18 maggio proprio sul campo dello Spezia.in questo momento e che coinvolgono il Palermo? Se i ducali verranno sanzionati, e passerà la linea più colpevolista, la pena da scontare potrebbe riguardare il campionato appena concluso e basterebbe anche un solo punto per vedere nuovamente i rosanero in lizza per il posto nella massima serie dato che, alla conclusione del torneo, il Parma si trovava a pari punti con il Frosinone, vincitore dei playoff che a quel punto passerebbero secondo, e avanti al Palermo di appena una lunghezza che si ritroverebbe appaiato proprio ai crociati avanti per gli scontri diretti. La società rosanero attende dunque novità da un altro fronte dopo che quello relativo alla finale playoff ha lasciato solo l'amaro in bocca per il suo epilogo.