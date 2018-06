e programmare il futuro. La mancata promozione in serie A rappresenta uno scoglio di cui non si può non tenere conto: il piatto piange e i mancati introiti di un immediato ritorno nel massimo campionato pesano, e peseranno, come un macigno. Le ipotesi sul futuro della rosa, fatalmente, andranno riviste alla luce di un riassetto che appare inevitabile.Roberto Stellone potrebbe rimanere a patto di affrontare un campionato di vertice. In caso contrario, la separazione potrebbe essere una soluzione comoda tanto per il tecnico quanto per il Palermo. I prossimi potrebbero essere giorni decisivi in tal senso. Passiamo agli uomini da mandare in campo, cominciando dalla porta. Nonostante le 37 primavere alle spalle, Pomini (in scadenza a giugno 2019) può ancora essere un punto di riferimento su cui contare, tuttavia potrebbe tornare al suo antico ruolo di chioccia a sostegno di un titolare di prospettiva. Ruolo che, assai difficilmente, potrà essere interpretato da Posavec: le amnesie nelle due stagioni in cui è stato chiamato ad assumersi i galloni di numero 1 lo porteranno, quasi certamente, lontano dalla Sicilia., confidando in una continuità di rendimento intravista solamente nel finale di stagione. Mercato permettendo. L’annata senza sbavature dopo un passato contraddistinto da critiche impietose potrebbe indurre Aljaz Struna a mettere radici a Palermo. Appare difficile, invece, una permanenza di Bellusci. Situazione particolare per quel che riguarda Dawidowicz: l’interesse di numerosi club di A e il riscatto fissato dal Benfica a 3,5 milioni rendono piuttosto complicata una conferma. A salutare il club di viale del Fante potrebbe essere anche il connazionale Szyminski, insieme ad Accardi e alla meteora Fiore. Sul mai impiegato Ingegneri bisognerà fare un ragionamento: rilanciarlo o cederlo. Difficile pensare di rivedere in maglia rosanero, invece, Rispoli e Aleesami. Capitolo Rolando: se non arriverà il riscatto dalla Samp, la sua parentesi palermitana potrà dirsi conclusa dopo appena 12 mesi., senza dimenticare Chochev, Gnahoré e Murawski, che hanno alternato prove positive ad altre decisamente più opache. In attacco, l’obiettivo potrebbe essere quello di resistere agli assalti dei club di A (Sampdoria in primis) a Nino La Gumina. Impresa tutt’altro che semplice, considerata l’improvvisa esplosione dell’enfant prodige palermitano. Ennesimo punto interrogativo è quello sul futuro di Coronado e dei macedoni Nestorovski e Trajkovski: non è affatto scontata, tra le altre, la permanenza del capitano. Verso l’addio, infine, Moreo e Balogh. Ma tutto può cambiare nel giro di poche ore, le scelte societarie diranno da che parte tirerà il vento che dovrà spingere il Palermo verso un futuro che al momento appare quanto mai denso di nubi.