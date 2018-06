Sottolineare questo aspetto non implica l’accettazione di circostanze e comportamenti che hanno caratterizzato l’epilogo della partita e che invece ci impegniamo a contrastare energicamente perché antitetici rispetto ai valori su cui è fondato tutto il mondo dello sport".

PALERMO - Dopo il tweet di complimenti al Frosinone per la promozione in serie A, arriva la precisazione del presidente del Coni Giovanni Malagò. Sempre tramite Twitter, con parole che vanno a spiegare l'interpretazione da attribuire al messaggio pubblicato nella serata di sabato : "Mi dispiace se i tifosi del Palermo, che si è reso altresì protagonista di una stagione straordinaria, si siano sentiti mancare di rispetto - spiega Malagò - e in tal caso mi scuso con loro, per il tweet in oggetto il cui contenuto va oltre gli episodi della doppia sfida e celebra i meriti di una società che ha costruito il successo con lungimiranza, anche per l’investimento sostenuto per il nuovo stadio.