, e lo fa nel corso della trasmissione "Un giorno da pecora". Il patron del Palermo, ormai ospite telefonico abituale per i colleghi di Radio Rai 1, ha usato ancora una volta toni e termini duri per commentare quanto è accaduto sul campo dello "Stirpe", tra errori arbitrali clamorosi e scene tutt'altro che sportive, come il lancio dei palloni in campo da parte dei tesserati gialloblu: "Sabato sera abbiamo vissuto una serata di illegalità, è stato tutto un susseguirsi di fatti illegali, completamente illegali, è la fotografia di questo paese. Totale illegalità, compreso il rigore che l'arbitro aveva dato e poi ha trasformato in punizione dal limite. Il rigore c'era, era dentro la linea. Non sono presunti ma sono errori, ne ho piene le scatole di presunti errori che poi, nell'era Moggi, abbiamo scoperto non essere affatto presunti. Io denunci che quella partita è illegale, compreso l'arbitraggio. Io ho le prove".nel prossimo futuro. Il patron conferma ancora una volta che la società non presenta situazioni debitorie, dunque è accessibile a chiunque voglia fare un'offerta congrua alle sue richieste. In ogni caso, ci pensa proprio Zamparini ad impostare una specie di deadline per la cessione del pacchetto societario: "Il Palermo costa zero, ha debiti uguale a zero, anzi quello che arriverà troverà un attivo di cassa con diversi giocatori di Serie A. Non è che lo vendo a zero. Non servono soldi da dare a me ma denaro da investire nel Palermo. Lo venderò entro due mesi, sicuramente prima dell'inizio del campionato, anzi spero che la campagna acquisti la faccia il nuovo proprietario. Per averlo bisogna avere i mezzi per portare il Palermo in A, quindi almeno 40/50 milioni da investire nei prossimi anni".