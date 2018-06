"Abbiamo raccolto quanto seminato durante il campionato. Nelle due partite siamo stati migliori del Palermo, il risultato è giusto per quanto fatto negli ultimi due anni. Adesso siamo andati in Serie A per rimanerci, faremo tutti gli sforzi necessari per trattenere la città e la provincia nel calcio che conta. Dovremo dare il massimo. In più di una occasione siamo stati nella condizione di dare e poi riprendere, il merito è di tutti. Fare delle considerazioni è prematuro, poi vedremo cosa metteremo in campo per il prossimo anno. I palloni lanciati in campo? Sono andati in campo, ma già stavamo vincendo. La dinamica di certi episodi è difficile da spiegare. Ci sono delle esplosioni di entusiasmo incontrollabili. Non attacchiamoci a queste cose, stasera c'è solo spazio per l'ottimo lavoro fatto dal Frosinone. Abbiamo meritato oggi sia in campo che fuori dal campo. Non perdiamo tempo con sciocchezza del genere".

è felice per il ritorno in serie A della sua società ed allo stesso tempo tiene a puntualizzare il valore espresso in campo dai ciociari nella doppia sfida contro il Palermo: