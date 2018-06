Impossibile sorvolare sullo scempio nei minuti finali, ma Longo minimizza e invita a risparmiare eventuali accuse, più o meno velate, sulla sua squadra: "Sul Frosinone si sono sprecate parole a vanvera. Privi di giocatori cardine dovevamo trovare compattezza. Fare l'allenatore significa anche trovare le soluzioni al momento giusto. In casa abbiamo fatto delle grandissime partite, ma mancandoci delle caratteristiche ci siamo dovuti adattare. La compattezza è stata fondamentale per ripartire nei playoff. Questo è quello che abbiamo fatto". e invita a risparmiare eventuali accuse, più o meno velate, sulla sua squadra: "Sul Frosinone si sono sprecate parole a vanvera. Privi di giocatori cardine dovevamo trovare compattezza. Fare l'allenatore significa anche trovare le soluzioni al momento giusto. In casa abbiamo fatto delle grandissime partite, ma mancandoci delle caratteristiche ci siamo dovuti adattare. La compattezza è stata fondamentale per ripartire nei playoff. Questo è quello che abbiamo fatto".

La sua prima promozione in serie A arriva sulla panchina del Frosinone, dopo la battaglia nella finale playoff contro il Palermo. E il tecnico dei ciociari sottolinea la bravura di squadra e società a mettere in piedi questo miracolo: "Abbiamo fatto un'impresa vincendo un playoff con merito. Capisco l'amarezza del Palermo, ma il Frosinone non molla mai. È giusto che in questo momento esulti il Frosinone, anche perché spesso e volentieri siamo stati davanti a loro in classifica. Va ringraziato il presidente Stirpe che ha creato una società modello. Il ringraziamento va a tutti quelli che mi hanno sostenuto in momenti bui e tremendi. Con il Foggia siamo passati per ingenui, adesso perché abbiamo mandato un pallone in campo ci accusate. Questa impresa è straordinaria".: "Non ho mai avuto la forza di fare le telefonate per guadagnare una panchina. Quando mi hanno presentato il mio primo gruppo da allenatore mi sono ritrovato il giorno dopo senza nessuno, erano andati tutti via perché volevano il vecchio tecnico. Dalla Serie B ai primi calci ho fatto tutte le categorie, sono una persona riconoscente e questa è la chiave del successo".