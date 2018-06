dei risultati più o meno raggiunti è l’unico metro da poter utilizzare anche per questo Palermo che perde la chance di tornare subito in serie A dai playoff contro il Frosinone. Gli uomini guidati prima da Bruno Tedino, e nel finale di campionato da Roberto Stellone, non hanno raggiunto il traguardo della massima serie dopo un lungo e tortuoso percorso che ha rivoluzionato i valori d’inizio stagione portando comunque alla ribalta nuove realtà ma confermando, allo stesso tempo, tante delusioni. Ecco dunque le valutazioni di ogni singolo componente della rosa della società di viale del Fante.Chiamato a far da chioccia al più giovane Posavec l’ex Sassuolo ha fatto molto di più. In punta di piedi ha tolto il posto proprio al titolare con prestazioni di grande spessore (il rigore parato a Brugman contro il Pescara è l’emblema della sua stagione super, ndr) come quelle sfoderate nella fase finale dei playoff terminati comunque male.L’esplosione di Pomini di conseguenza rappresenta un ennesimo esame rimandato per il croato. Partito con i galloni da titolare gioca quasi un girone d’andata senza entusiasmare con diversi infortuni a tormentarlo.Zero minuti in campo per il giovane proveniente dal Crotone ma tanto da imparare alle spalle di un veterano come Pomini.Tante presenze per lo sloveno nonostante le convocazioni in nazionale che ne pregiudicavano la presenza. Schierato al centro nella difesa a tre ha dimostrato grande maturità con Tedino che lo ha caricato del ruolo di leader arretrato. Qualche amnesia di troppo.L’esperienza dell’ascolano è risultata decisiva in più d’una gara per evitare svarioni puntualmente accaduti durante la sua assenza. Gli infortuni anche nel suo caso hanno fatto la differenza.La prima piacevole sorpresa. Il ragazzone polacco a dispetto della stazza si è sempre fatto trovare pronto e a parte la brutta parentesi in trasferta con l’Empoli non ha affatto demeritato. Peccato che andrà via.Finalmente il serbo ha potuto dimostrare il suo valore con un finale da vero gladiatore della retroguardia. Difficile rivederlo ancora in serie B dopo queste ultime prestazioni.Elemento duttile ed essenziale nei momenti di estrema emergenza, l’altro polacco della difesa non si è mai tirato indietro.Poco minutaggio per il palermitano che a differenza dei suoi conterranei Fiordilino e La Gumina non ha avuto il medesimo impatto.Meteore sfortunate, specialmente l’ex Pordenone, da rivedere l’anno prossimo ma che potrebbero anche fare le valigie)Assente nella prima parte guarda caso per un infortunio il terzino ha pian piano ripreso il suo posto sulla fascia destra dimostrando il suo maggior peso tecnico e fisico andando in rete sei volte e piazzandosi tra i migliori marcatori subito dietro gli attaccanti.Il bosniaco da oggetto misterioso è diventato elemento imprescindibile negli equilibri della squadra sia con Tedino che con Stellone. Il suo voto non può che essere fra i più alti.Qualità e fiuto per il gol. Il centrocampista francese ci ha messo poco per entrare nel cuore dei tifosi. Quattro reti (quella decisiva con il Frosinone, ndr) ed un calo nel finale di stagione dopo una parte centrale per lui molto intensa.Tanti piccoli infortuni che lo hanno tenuto spesso lontano dal campo ma sempre pronto a ritagliarsi uno spazio quando è stato chiamato in causa. Grande maturità e visione di gioco e buone prospettive per il futuro.Il polacco si è dimostrato un mastino difficile da scrollarsi. Qualche amnesia durante l’anno anche se la sua prima esperienza italiana è pienamente sufficiente.Quattro gol nella prima parte della stagione, poi gli impegni della nazionale e un continuo ballottaggio con i compagni di reparto che scalpitavano ne pregiudicano il rendimento.Terzino, centrale, esterno. Il ragazzo palermitano è un jolly fondamentale che mette impegno e dedizione in ogni ruolo in cui viene chiamato in causa.Una stagione al di sotto delle aspettative per il norvegese che non trova mai la migliore condizione. Da rivedere l’anno prossimo.Un brutto infortunio al ginocchio e una lenta ripartenza per lo svizzero che si ripresenterà carico in serie A.Il grande protagonista con giocate d’alta scuola e gol spettacolari. Il rigore fallito col Cesena lo mette in ombra. La mancata promozione ne pregiudica il voto finale.Indiscutibilmente l’anno dell’attaccante di Tommaso Natale a livello realizzativo. Parte alle spalle di Nestorovski e segna solo un gol nel girone d’andata, al ritorno la sua esplosione con dieci reti comprese quelle nei playoff che purtroppo non risultano decisive.Il bomber macedone (miglior marcatore dei rosanero con 13 reti) chiamato alla stagione della conferma contribuisce a gran parte dei punti messi in cascina ma non incide come ci si aspetta. Nazionale ed infortuni fanno il resto.Parte benissimo, poi pian piano sparisce dal radar del tecnico Tedino. Qualche segnale di ripresa nel finale ma il futuro è un’incognita.Giunto con il mercato invernale l’ex Venezia fatica a trovare spazio inizialmente, nel finale Stellone gli ritaglia un ottimo ruolo da spalla per La Gumina.L’oggetto misterioso rosanero rimane tale anche quest’anno. Qualche manciata di minuti per l’ungherese che vive la promozione da spettatore.Nonostante l’esonero nel finale il tecnico ex Pordenone ha il merito di aver costruito un gruppo capace di lottare comunque per le prime posizione dall’inizio alla fine del campionato.Accetta di guidare una squadra in crisi di mentalità a quattro giornate dalla fine e con determinazione e pazienza riesce a recuperare un gruppo in forte carenza di fiducia. I playoff sono un terno al lotto in cui è bravo a fortunato ad arrivare fino in fondo senza però chiudere con la ciliegina della promozione.