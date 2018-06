, fatta di scatti fulminanti ma anche di stop improvvisi. Per il Palermo che perde negli ultimi 90’ a disposizione la serie A il deludente risultato finale con la sconfitta contro il Frosinone è l’emblema del cammino di tutta la stagione rosanero. La formazione siciliana infatti, costruita la scorsa estate senza nascondere l’ambizione di voler stravincere un torneo cadetto con i vari Nestorovski, Jajalo e Rispoli trattenuti per una pronta risalita con l’innesto del talentuoso brasiliano Coronado e l’esplosione di La Gumina, non sono riusciti a fare la differenza in un campionato stravinto dall’Empoli, altra retrocessa della passata stagione, che al contrario dei siciliani torna nel massimo campionato. Ripercorriamo dunque le fasi cruciali di questa stagione dell’epilogo amarissimo per il Palermo iniziata sotto la gestione Tedino e conclusa da quella Stellone.Nelle sue prime uscite Tedino ed il Palermo vivono di sperimentazione di moduli e uomini diversi. Dopo il primo successo inaugurale con lo Spezia firmato da una doppietta di Trajkosvki è nella trasferta di Brescia che i tifosi rosanero conoscono dunque tantissimi volti nuovi (Pomini, Dawidowicz, Accardi, Fiordilino, Rolando, Gnahorè) che durante la stagione avrebbero apprezzato per il loro apporto specialmente nei momenti più difficili per i tanti infortuni. Il pareggio spettacolare per 3-3 al ‘Barbera’ contro l’Empoli già alla terza giornata metteva in chiaro poi quale sarebbe stato il filo conduttore della stagione dei siciliani che dopo una gara condotta in vantaggio vedeva vanificato un successo importante da un gol nei minuti finali da quel Caputo che sarebbe divenuto bomber fra i cadetti.Nestorovski e compagni nel frattempo iniziano a mettere in cascina punti buoni maggiormente in trasferta (successi al ‘Barbera’ solo con Perugia, Pro Vercelli, Entella, Ternana e Salernitana nel girone d’andata) con quattro vittorie (pesanti quelle con Cremonese e Bari) e ben sei pareggi risultando al giro di boa unica squadra imbattuta fuori dal proprio stadio e chiudendo il 2017 davanti a tutti con 39 punti. Alle spalle dei rosa però inizia a muoversi l’Empoli che nello scontro diretto con il Palermo al ‘Castellani’ impone un pesante 4-0 ai rosanero che si vedono scavalcati dal Frosinone e agganciati proprio dai toscani che da quel momento non smetteranno più di vincere. Il Palermo invece arranca, a causa sopratutto di una serie infinita di infortuni che non risparmia nessun reparto, e non trova più i tre punti (sconfitte von Foggia, Perugia e pari con la Pro Vercelli) per poi ritrovarsi solo nello scontro diretto con il Frosinone piegato al ‘Barbera’ da un gol di Gnahorè.Il momento nero sembra dunque alle spalle dopo i successi anche contro Carpi e Virtus Entella, con un La Gumina che si mette in mostra approfittando dell’assenza del titolare Nestorovski, anche se un nuovo stop improvviso nel recupero del giorno di Pasquetta contro il Parma (divenuto spartiacque fondamentale visto l’ottimo recupero in classifica dei ducali, ndr) rimette in dubbio le ambizioni di promozione diretta del Palermo. Un 3-2 al ‘Tardini’ pieno di polemiche che accompagnano le reti dei padroni di casa (doppietta del palermitano Calaiò fra l’altro) inizia a mettere in dubbio anche la posizione di Bruno Tedino che a nove giornate dalla fine del campionato vede la sua panchina iniziare a scricchiolare. I due pareggi consecutivi in casa contro Pescara e Cremonese, entrambi con gli ospiti in rimonta dopo il vantaggio realizzato da Coronado, mette definitivamente in crisi non solo il piazzamento del Palermo ma anche il proprio allenatore che dopo un 3-0 all’Avellino posticipa solo di una settimana quello che sarà il suo esonero subendo un analogo risultato stavolta al ‘Penzo’ di Venezia.Il netto 3-0 subito da Inzaghi costa la panchina all’allenatore trevigiano con il patron Maurizio Zamparini che decide a quattro giornate dalla fine di cambiare volto alla sua guida tecnica. La scelta cade su Roberto Stellone che in meno di ventiquattro ore si trova catapultato nuovamente su un campo di serie B dopo l’ultima parentesi non felicissima con il Bari. Il destino vuole che il nuovo allenatore rosanero riparta proprio contro la sua ex squadra che gli fa uno scherzetto nel finale dopo che ancora La Gumina aveva illuso con un suo gol il pubblico di casa. E siamo alle ultime settimane, prima il successo sofferto nel finale con la Ternana seguita dalla grandissima delusione per il pari contro il Cesena nell'ultima in casa davanti ad un 'Barbera' pieno con Coronado che fallisce un penalty che poteva tener apertissima la lotta al secondo posto fino all'ultima giornata che i rosa giocano in trasferta a Salerno.In Campania, nonostante il successo per 2-0 targato Chochev e La Gumina, non accade il miracolo e anzi il Frosinone sicuro di andare in serie A fino a pochi minuti dal termine dei 90' si vede beffare all'ultima curva dal Parma e sopratutto dal Foggia che pareggia allo 'Stirpe' privando i ciociari di una promozione quasi raggiunta. I rosanero vivono tutto da spettatori chiudendo in quarta posizione, che gli permette di iniziare il proprio percorso ai playoff dalle semifinali in cui attende una fra Perugia e Venezia. I lagunari di Pippo Inzaghi, già protagonisti di un ottimo campionato da esordienti in B superano con facilità gli umbri e si presentano dunque alla sfida ai siciliani con le migliori intenzioni. Stellone, complice lo slittamento della data d'inizio della semifinale per via delle beghe burocratiche del Bari, recupera tutti gli infortunati di lungo corso presentandosi al meglio ai match contro i veneziani.All'andata al 'Penzo' il pareggio firmato da La Gumina e Marsura favorisce nettamente i rosanero che al ritorno fra le mura amiche possono contare su due risultati su tre in virtù della migliore classifica finale. Grazie ad un autogol di Domizzi nei minuti iniziali La Gumina, che fallisce anche un rigore nella ripresa, e compagni dunque accedono alla finale che li vede opposti proprio a quel Frosinone beffato nei minuti finali del campionato dal Parma per un posto in serie A. Stavolta l'ordine delle apparizioni dei rosanero è invertito, con l'andata al 'Barbera' e il ritorno in Ciociaria.In un 'Barbera' sold out La Gumina e compagni partono male con il gol a freddo segnato dopo pochissimi minuti da Ciano. Ma i padroni di casa, spinti dal pubblico di casa, riescono prima ad agguantare il pari proprio con La Gumina (al suo undicesimo gol stagionale, ndr) e poi nella ripresa a superare i gialloblu grazie ad un fortunoso autogol di Terranova che insacca nella porta di Vigorito. Al ritorno al Benito Stirpe i siciliani possono contare su due risultati su tre ma in Ciociaria finisce nel caos con episodi dubbi e scorrettezze da parte dell'avversario che alla fine pregiudicano il risultato con il sogno dei rosanero che si chiude sul 2-0 per i gialloblu.