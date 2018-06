A disp: 22 Bardi, 4 Russo, 6 Besea, 7 Frara, 11 Beghetto, 16 Volpe, 19 Matarese, 20 Citro, 21 Sammarco, 37 Koné.

All: Moreno Longo.

PALERMO: 22 Pomini; 28 Dawidowicz (Szyminski 6'), 6 Struna, 5 Rajkovic; 3 Rispoli (Gnahorè 57'), 8 Jajalo, 35 Murawski (Trajkovski 76'), 19 Aleesami; 10 Coronado; 30 Nestorovski (cap.), 20 La Gumina.

A disp: 1 Maniero, 12 Posavec, 4 Accardi, 9 Moreo, 14 Rolando, 16 Balogh, 21 Fiordilino, 23 Fiore, 32 Ingegneri.

All: Roberto Stellone.

ARBITRO: Federico La Penna (Roma 1).

80' Coronado prova da fuori, palla altissima.76' Secondo cambio per Stellone, fuori Murawski dentro Trajkovski.64' Alla fine sarà calcio di punizione dal limite dell'area, calcia Jajalo sulla barriera.56' Jajalo prova il tiro da lontanissimo, palla sbagliata che finisce alta. Primo cambio intanto per Stellone che inserisce Gnahorè per Rispoli.48' Ciofani prova a calciare al volo, Pomini svetta e abbranca in presa il tiro deviato.Si riparte, nessun cambio.Squadre fra poco in campo, il Frosinone potrebbe cambiare qualcosa alla ricerca di un gol che vorrebbero dire A. Nel frattempo è il Palermo che al momento ha un piede nella massima serie.45' Due minuti di recupero.42' Dionisi si gira al volo per sorprendere Pomini che è attento e blocca.37' Lo imita poco dopo Murawski calciando altrettanto male.35' Gori da fuori, tiro altissimo sopra la traversa.32' Dionisi per Ciano che conclude di sinistro, palla poco fuori.30' Jajalo non ci pensa due volte e tira al volo, conclusione deviata ma centrale.29' Ancora Coronado stavolta da fuori non impensierisce Vigorito.26' Crivello al volo prova a sorprendere Pomini che blocca in presa bassa.17' Coronado sguscia in area e prova a concludere rasoterra, Vigorito para.15' Soddimo calcia per Ciofani che stacca ma viene disturbato da Terranova.11' Jajalo serve un'ottima palla per Murawski che calcia benissimo con Vigorito che si oppone alla grande.10' Palla dentro di Nestorovski per Coronado che per poco non trova l'impatto.5' Ammonito Soddimo per simulazione, Dawidowicz si fa male ed è costretto ad uscire.3' Primo ammonito della gara, Krajnc del Frosinone.1' Già tre calci di punizione fischiati in pochissimo tempo, animi caldissimi in campo.Batterà il Frosinone il calcio d'inizio,Atmosfera incredibile allo 'Stirpe' con le due squadre schierate in campo.Squadre fra poco in campo per il calcio d'inizio.Quattrocento i tifosi del Palermo accorsi allo 'Stirpe' per sostenere la propria squadra.Coronado: "Dobbiamo dimostrare il valore di questa squadra e fare ciò che abbiamo fatto all'andata. Siamo molto tranquilli ma allo stesso tempo concentrati perchè rispettiamo il Frosinone. Il gruppo è cresciuto nell'ultimo mese e io sto bene cercando di dare il mio massimo anche se queste gare vanno oltre le caratteristiche individuali".Stellone a SkySport: "Questa è una gara che si prepara da sola. Abbiamo giocato una gara d'andata fantastica ma che non ci lascia tranquilli. Dovremo giocarcela bene visto che il Frosinone sarà molto più spregiudicato. E' giusto partire con i giocatori scelti, poi si vedrà".Moreno Longo a pochi momenti dall'inizio del match: "Proveremo a dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Il Palermo proverà a colpire in contropiede e quindi dovremo giocare bene e con la mentalità giusta".Maiello 52'.27 Vigorito; 23 Brighenti, 26 Terranova, 32 Krajnc; 13 M. Ciofani, 5 Gori (Chibsah 73'), 8 Maiello, 3 Crivello; 28 Ciano, 18 Dionisi (cap.), 10 Soddimo.Krajnc 3', Soddimo 6', Jajalo 16', Dionisi 20', Aleesami 28', Nestorovski 38', Ciofani 49', Szyminski 69', Struna 78'.