PALERMO (3-4-1-2): Pomini; Dawidowicz, Struna, Rajkovic; Rispoli, Jajalo, Murawski, Aleesami; Coronado; Nestorovski, La Gumina. All: Stellone.

con questo spirito Roberto Stellone ha caricato la sua squadra alla gara più importante della stagione per il suo Palermo contro il Frosinone nella tana dei gialloblu per la finale di ritorno dei playoff per la serie A. La vittoria del Renzo Barbera tre giorni fa ha parzialmente spostato l'asticella dell'equilibrio dalla parte dei rosanero anche se agli uomini di Longo basterà vincere con un gol di scarto questa sera allo Stirpe (diretta LiveSiciliaSport dalle 20.10) per essere promossi. Il tecnico rosanero, alla sfida personale contro il suo recente passato, proverà a portare a casa l'obiettivo del successo regalando un ritorno nella massima serie ai siciliani a distanza di un anno dall'ultima retrocessione, davanti però ci sarà un avversario che già nella regular season ha visto sfuggire l'obiettivo della A negli ultimi minuti.Moreno Longo alla vigilia dell'ultima sfida della stagione ha chiamato a raccolta i tifosi del Frosinone per spingere i suoi così come ha fatto il 'Barbera' qualche giorno fa. Il tecnico gialloblu conta dunque oltre che sulla spinta dei suoi sostenitori su una gara gagliarda dei suoi uomini che, con lo stesso modulo presentato a Palermo, dovranno provare immediatamente ad aggredire i siciliani alla ricerca dell'episodio e del gol decisivo per guadagnarsi la promozione. Davanti a Vigorito giocheranno dunque Ciofani, lo sfortunato autore dell'autorete all'andata Terranova e Krajnc. A centrocampo occasione per Matarese al posto dell'infortunato Paganini con Sammarco, Gori, Konè e Crivello. In avanti scelte obbligate con Dionisi e Ciano.Stellone fa giustamente pretattica non facendo trapelare alcun dettaglio sulla formazione che scenderà in campo questa sera allo Stirpe ma il tecnico romano nelle intenzioni dovremmo schierare nuovamente un assetto iniziale che prevede una difesa a tre con Dawidowicz, Struna e Rajkovic così come l'avversario con un 3-4-1-2 in cui Coronado sarà ancora libero di svariare dietro le punte che saranno con tutta probabilità La Gumina e Nestorovski. A centrocampo Rispoli e Aleesami saranno ancora avanzati con Jajalo e Murawski nel ruolo di cerniera fra i due reparti. Nel corso del match, così come accaduto all'andata, l'allenatore potrebbe cambiare le carte in tavola passando ad un 4-3-3 con l'inserimento di Trajkovski e il richiamo in panchina di uno dei due esterni o di un centrale.Vigorito; M. Ciofani, Terranova, Krajnc; Matarese, Sammarco, Gori, Koné, Crivello; Dionisi, Ciano. All: Longo.Federico La Penna di Roma 1.