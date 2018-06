con cui il Palermo affronterà la sua ultima partita della stagione, quella che potrebbe valere l'immediato ritorno in serie A. Nella conferenza stampa che precede la partenza per Frosinone, in vista del ritorno della finalissima dei playoff, il tecnico rosanero ha ammesso di aver già comunicato la formazione ai suoi ragazzi, anche per affinare ancor di più i meccanismi che dovranno essere messi in campo domani sera: "Ho già deciso la formazione e l'ho comunicata alla squadra, abbiamo provato delle situazioni in particolare nelle palle inattive. Il giorno prima della partita preferisco sempre dare comunicazioni alla squadra, devono sapere con chi giocano davanti e a fianco, anche perchè dopo l'allenamento si fanno delle chiacchierate tra loro. Non ho mai amato i dubbi già da giocatore, è bene dare le comunicazioni per tempo. La formazione però non la diciamo per non dare vantaggi"., Stellone ha un'idea ben precisa su cosa chiedere alla squadra sul piano dell'atteggiamento e della corsa, al cospetto di una squadra che ha l'obbligo di vincere per non subire un'altra delusione in questa annata disgraziata. Anche perchè il Frosinone in casa è un'altra squadra rispetto a quanto si è visto, ad esempio, mercoledì: "L'idea della partita è l'essere pronti a tutto, ad ogni tipo di partita che potrebbe venire fuori. Possiamo andare in vantaggio ma non sarà finita, possiamo andare in svantaggio ma non dobbiamo demoralizzarci. Dobbiamo attaccare con un numero di giocatori e difendere con un numero di giocatori. L'equilibrio sta nel capire le situazioni, quindi dovremo essere pronti a tutto perchè è la partita più importante della nostra vita. Non serve caricarla perchè i nostri lo sanno, così come lo sanno quelli del Frosinone che cercheranno di vincerla davanti al proprio pubblico. Noi dovremo essere più bravi di loro, ai ragazzi ho chiesto di aumentare ancor di più la concentrazione".e il numero di risultati a favore, non lascia tranquillo Stellone. Il tecnico del Palermo vuole vedere una squadra che non si lasci condizionare dal risultato positivo del "Barbera", vista la necessità di non far prendere campo ai ciociari: "La vittoria e la prestazione ci hanno dato entusiasmo, ma non ci lasciano tranquilli per niente, al Frosinone basta un gol per andare in serie A. Non si è mai tranquilli nemmeno sul 2-0 a cinque minuti dalla fine, figuriamoci se dobbiamo andare a giocare 90 minuti a Frosinone. Alcuni parlavano già di promozione già avvenuta e di Palermo ormai in A perchè abbiamo due risultati su tre, ma in un attimo può cambiare tutto. Dobbiamo fare tutto tranne che pensare di aver già vinto, quindi fin dall'inizio dovremo calarci nella realtà di Frosinone. Io ci sono stato, in casa danno sempre qualcosa in più quindi dovremo essere bravi a giocare o a far volare palla in tribuna quando dovremo farlo. A me interessa avere l'atteggiamento che ci faccia vincere la partita, il palleggio no".per affrontare nel migliore dei modi la gara di sabato, per la quale Stellone ha chiesto chiaramente di non vedere una squadra tutta dietro la linea del pallone. Proprio la verve e la gamba vista mercoledì saranno fondamentali per riuscire ad andare in serie A: "Analizzando l'andata dico che abbiamo tenuto il 70% del possesso palla e abbiamo giocato sempre nell'altra metà campo, calciando di più rispetto a loro. Siamo stati attentissimi, non è facile giocare in questo modo senza subire ripartenze, che sono state casuali da parte loro. Dobbiamo ripetere la stessa partita e lo stesso atteggiamento di quella partita, lo abbiamo fatto benissimo all'andata. Da allenatore dico che siamo stati quasi perfetti, non abbiamo tirato venti volte in porta perchè loro giocavano 5-3-2 e c'erano poche soluzioni, e nonostante questo abbiamo trovato il modo di fare gol, ma non sarà la stessa partita".Ovviamente ci si possono aspettare novità rispetto al match di mercoledì, sul piano tattico e degli uomini: "Ogni partita ha una storia a sè. Non mi aspettavo questa prova a livello fisico dopo quello che ho visto col Venezia e dopo tre partite in nove giorni. Dovevamo essere stanchi ma così non è stato, anche se questo dipende da come si mette l'avversario, dal risultato e da altre cose che fanno andare le gambe più forti. Loro si sono abbassati e noi abbiamo giocato all'attacco e creato entusiasmo tra il pubblico, ma quella è stata una partita. Dobbiamo voltare pagina, non fare calcoli ed essere pronti al modo in cui giocherà il Frosinone. Non so se cambieranno modulo, ma noi dobbiamo essere equilibrati e compatti, con la testa giusta". Una battuta veloce sul collega avversario Moreno Longo: "Non posso giudicarlo, ma ha fatto un buon campionato ed è stato sfortunato nell'ultima partita. È sicuramente molto preparato"., con Stellone che non vuole sbilanciarsi su chi giocherà dall'inizio. Di certo c'è che l'atteggiamento dovrà essere sempre quello, indipendentemente da chi giocherà, ferma restando la buona prestazione sul piano della corsa e del sacrificio di Nestorovski, e soprattutto la vena realizzativa di La Gumina: "Prima della partita di andata ho chiesto a Nino e Nesto che non mi interessava di vederli segnare, bensì di vederli correre dietro a tutti e di far respirare e salire la squadra. Se i miei attaccanti ragionano in questo modo, è un aspetto molto importante per tutta la squadra. Alla fine dell'anno faranno meno gol, ma sicuramente ci faranno vincere più partite". Sull"Vediamo chi gioca, in base decidiamo"., Stellone dice che "l'allenamento di domattina sarà decisivo per sapere se saranno della gara", mentre sull'atteggiamento mentale del Frosinone il tecnico ha pochi dubbi: "Lo stato d'animo di ogni singolo giocatore può cambiare in poco tempo. Il Frosinone ha subito un contraccolpo psicologico non da poco, ma nella gara successiva hanno già dimostrato di aver dimenticato tutto. Domani sarà una gara in cui vincerà chi avrà più fame e cattiveria".