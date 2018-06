A disp: 1 Maniero, 12 Posavec, 4 Accardi, 9 Moreo, 13 Gnahoré, 14 Rolando, 16 Balogh, 21 Fiordilino, 23 Fiore, 32 Ingegneri.

All: Roberto Stellone.

FROSINONE: 27 Vigorito; 13 M. Ciofani, 26 Terranova, 32 Kranjc; 17 Paganini (Frara 62'), 37 Koné, 5 Gori, 21 Sammarco (Maiello 82'), 3 Crivello; 28 Ciano (Citro 77'), 18 Dionisi (cap.).

A disp: 22 Bardi, 4 Russo, 6 Besea, 10 Soddimo, 11 Beghetto, 16 Volpe, 19 Matarese, 31 Verde, 35 Chibsah.

All: Moreno Longo.

ARBITRO: Daniele Chiffi (Padova).

90' Cinque minuti di recupero.89' Standing ovation per Nino La Gumina che lascia il campo per Rolando.78' Cross rasoterra di Coronado con Nestorovski che cicca e poi Aleesami che controlla ma perde poi il tempo di battere a rete.75' Stellone passa al 4-3-3 con Szyminski che prende il posto di Struna a comporre una difesa con Rajkovic, Aleesami e Dawidowicz.67' Stellone risponde con l'inserimento di Trajkovski per Rispoli.63' Longo richiama Paganini infortunato ed inserisce Frara.60' La Gumina prova ancora a concludere dopo aver controllato ma stavolta il suo tiro e alto e potente.59' Coronado prova a servire La Gumina in area che tenta l'aggancio in corsa che però non riesce.Si torna in campo, nessun cambio nelle due squadre.41' Jajalo ci prova da fuori ma il suo tiro è troppo strozzato ed esce senza che Vigorito debba intervenire.37' Coronado aggancia si accentra e lascia partire un destro poco insidioso per Vigorito.29' Dawidowicz stacca benissimo di testa sul corner ma la sfera esce di un nulla sul fondo.28' Jajalo conclude rasoterra, deviazione in corner.22' Nestorovski su calcio d'angolo stacca di testa ma viene disturbato da Gori che lo trattiene vistosamente per la maglia, l'arbitro Chiffi non ravvisa nulla.19' Coronado prova a pescare Rispoli di testa ma l'esterno anticipa lo stacco e non trova il pallone.17' Nestorovski controlla e prova a calciare al volo senza impattare bene il pallone che esce.16' Coronado si accentra e con il destro prova a far partire una conclusione che non prende però per nulla il giro richiesto.14' Nestorovski cerca subito La Gumina nel corridoio, l'attaccante palermitano rincorre la sfera ma Vigorito è più lesto nel recuperarla.13' Rajkovic crossa in mezzo per La Gumina che per poco non trova l'impatto con la sfera.9' Fallo da rigore su Nestorovski che l'arbitro Chiffi non ravvisa, il 'Barbera' esplode in un urlo di rabbia.Batte il Palermo il calcio d'inizio,Prima dell'inizio della partita spazio al coro del Teatro Massimo che canta l'Inno di Mameli con lo stadio 'Barbera' a fargli da eco.Longo con il 3-5-2. Dionisi e Ciano in attacco con un folto centrocampo in cui spicca l'assenza di Soddimo e l'inserimento di Sammarco con Gori e Konè.Stellone sceglie un 3-4-1-2 con il ritorno di Struna al fianco di Rajkovic al posto di Bellusci infortunato e Dawidowicz. Jajalo e Murawski con Rispoli e Aleesami, mentre in attacco Coronado a supporto delle due punte Nestorovski e La Gumina.Ciano 5', La Gumina 45', Terranova 81' (aut.): 22 Pomini; 3 Rispoli (Trajkovski 67'), 6 Struna (Szyminski 75'), 5 Rajkovic, 19 Aleesami; 28 Dawidowicz, 8 Jajalo, 35 Murawski; 10 Coronado; 30 Nestorovski (cap.), 20 La Gumina (Rolando 89').