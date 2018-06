PALERMO - In casa Palermo è scoppiato il caso Nestorovski. Punto di riferimento della squadra per tutta la stagione, l'attaccante macedone è sceso nelle gerarchie visto lo straordinario - e inatteso - exploit di Nino La Gumina. Una scelta "di ferro" quella di Roberto Stellone, ampiamente criticata dal patron rosanero Maurizio Zamparini; ma, d'altronde, lo stesso Zamparini aveva detto che Nestorovski e La Gumina non possono giocare insieme. Un vero e proprio assist per Stellone che ha scelto di far giocare chi sta meglio, quindi il giovane attaccante palermitano.

Le scelte del tecnico non sono andate giù al macedone che con il Venezia, tra andata e ritorno, ha visto il campo solo per tre minuti nella sfida in Veneto. Al ritorno al Barbera Nestorovski è rimasto a guardare i compagni, stavolta senza storcere il muso come fatto a Venezia. Restano, però, gli strascichi di un acceso confronto tra Stellone e Nesto venerdì scorso, nell'immediata vigilia della sfida di ritorno, tanto che l'allenatore non le ha mandate a dire il giorno successivo in conferenza stampa. "Bisogna pensare al noi e non all'io" aveva detto Stellone.

Nestorovski, che resta il capocannoniere della squadra con 13 reti, non va a segno dal 2 aprile. Sono ormai più di due mesi che i tifosi del Palermo non esultano per un gol del macedone. Vedremo se domani sera contro il Frosinone ci sarà una chance per lui o se Stellone proseguirà con la linea dura.