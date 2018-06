PALERMO - Un risultato importante, ma manca ancora l'ultimo passo per volare in Serie A. Il Palermo pensa già alla finalissima playoff contro il Frosinone e arrivano parole d'elogio alla squadra da parte del patron Maurizio Zamparini dopo la vittoria di ieri contro il Venezia: "È un risultato importantissimo in una partita difficile - ammette Zamparini al sito ufficiale del Palermo - il Venezia per il tipo di gioco che pratica e per la forma fisica era la migliore delle quattro. Bravo Stellone per il successo: sono stati tutti bravi e attenti e la dea fortuna ci ha aiutato".

Ieri si è rivisto un Barbera colmo, un segnale che ha fatto piacere al patron Zamparini che rilancia il tema nuovo stadio: "Ieri c'è stato un bel segnale da parte della città di Palermo, speriamo che l'anno prossimo se siamo in Serie A questa sia la cornice di pubblico giusta per costruire un nuovo stadio. Non io, ma degli investitori con cui sto trattando".Chiosa finale di Zamparini con un commento sulla finalissima contro il Frosinone: "Servirà che la dea fortuna ci assista ancora, nelle finali è come giocare alla roulette. Gli episodi determineranno la partita, in questo ho visto Stellone molto bravo e vicino alla squadra. Non bisognerà fare chissà che cosa, servirà solo grande determinazione per portare a casa il risultato".