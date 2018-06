PALERMO - Parte l'assalto ai biglietti per Palermo-Frosinone, finale d'andata dei play-Off di serie B in programma mercoledì 13 giugno alle ore 20.30 allo stadio "Barbera". Prezzi confermati, con curve a due euro e tribuna Montepellegrino a 5. Come riporta il club rosanero sul proprio portale ufficiale, i tagliandi saranno in vendita dalle 13 di oggi e potranno essere acquistati presso le rivendite Vivaticket autorizzate, su internet (solo a tariffa intera) e presso gli store ufficiali.