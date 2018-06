POMINI 7,5 Un gatto, pronto su ogni pallone, riflessi da campione. Il migliore in campo non può che essere lui.RISPOLI 6 Gara ordinata contro una squadra insidiosa in avanti. Propizia l'azione dell'autogol di Domizzi.BELLUSCI 6,5 Una grande prestazione del centrale che stringe i denti per un infortunio e anticipa tutto l'anticipabile.RAJKOVIC 7 Così come all'andata il Venezia trova un muro invalicabile. Le palle di testa sono di sua proprietà.ALEESAMI 6 Attento e pronto ad accorciare sugli esterni lagunari.GNAHORE' 6 Buon palleggio per il francese che potrebbe far qualcosa in più in fase di verticalizzazione.JAJALO 6 Qualche palla persa di troppo ma oggi gli si perdona anche questo.MURAWSKI 6,5 Un mastino su ogni pallone, si merita gli applausi del pubblico quando viene richiamato in panchina.CORONADO 6,5 Esulta sull'autogol di Domizzi ma la rete non è sua. E' una costante spina nel fianco degli avversari e si sacrifica molto anche in ripiegamento.TRAJKOVSKI 6 Parte bene e dal suo tiro nasce l'autogol di Domizzi. Cala nella ripresa e Stellone lo richiama.LA GUMINA 6,5 Un punto di riferimento ed un pericolo costante per il Venezia. Costringe i lagunari al rigore che purtroppo fallisce. Adesso sotto con la finale.ROLANDO s.vFIORDILINO s.v