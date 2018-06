A disp: 12 Posavec, 4 Accardi, 6 Struna, 9 Moreo, 16 Balogh, 21 Fiordilino, 23 Fiore, 24 Szyminski, 28 Dawidowicz, 30 Nestorovski, 32 Ingegneri.

All: Roberto Stellone.

VENEZIA: 1 Audero; 4 Andelkovic, 13 Modolo (Litteri 59'), 6 Domizzi (cap.); 3 Bruscagin, Fabiano (Falzerano 54'), 5 Stulac, 14 Pinato, 26 Garofalo; 19 Geijo, 17 Marsura.

A disposizione: 12 Vicario, 22 Russo, 7 Bentivoglio, 8 Soligo, 9 Zigoni, 18 Suciu, 21 Frey, 25 Cernuto, 27 Zampano, 31 Del Grosso.

All: Filippo Inzaghi.

72' Pericolo nell'area rosanero con Geijo che calcia in porta, Pomini salva ancora.67' Pinato ci prova da fuori, palla ampiamente larga.64' Grande parata di Pomini su colpo di testa di Litteri, il portiere rosanero respinge d'istinto con i piedi.62' Audero per poco non combina la frittata toccando male palla e innescando Gnahorè che per poco non gli ruba la palla.55' Stulac ci prova, Pomini para in presa bassa.53' La Gumina parte in contropiede dopo un recupero di Rajkovic e prova a superare Audero con un destro rasoterra che però esce di molto.49' Gnahorè perde palla ai limiti dell'area rosanero e lancia l'azione di Pinato che prova la conclusione rimpallata così come quella successiva di Geijo.47' Pomini si supera su un colpo di testa di Garofalo e mette in corner.45' Coronado ci prova subito con un destro deviato che Audero blocca in presa.Squadre pronte a riprendere il gioco, nessun cambio.Palermo in vantaggio dopo i primi 45' grazie ad un autogol di Domizzi al 6'.45' Un minuto di recupero.41' La Gumina riceve una palla filtrante da Jajalo e di prima intenzione col sinistro prova ad incrociare ma la sfera finisce alta.35' Rispoli prova la conclusione al volo dopo un filtrante di Coronado, la palla finisce in corner dopo una deviazione.27' Trajkovski prova la conclusione a giro, deviazione in corner.16' Murawski ci prova dalla distanza con un destro rasoterra che costringe Audero a concedere il corner.13' Coronado pennella un cross per la testa di La Gumina che incorna di potenza ma non trova di poco la porta.11' Pinato devia in porta al volo sugli sviluppi di una punizione, Pomini è decisivo nel deviare con l'aiuto di Jajalo che spazza l'area.Nel riscaldamento problemi per Falzerano del Venezia, al suo posto Fabiano.Squadre pronte a scendere in campo.Mezz'ora all'inizio della sfida fra Palermo e Venezia, Stellone punta sulla coppia d'attacco composta da Trajkovski e La Gumina con Coronado alle loro spalle. A centrocampo rientra Gnahorè al fianco di Jajalo e Murawski.Reti: Domizzi (aut.) 6'.: 22 Pomini; 3 Rispoli (cap.), 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 19 Aleesami; 13 Gnahoré, 8 Jajalo, 35 Murawski; 10 Coronado, 7 Trajkovski (Rolando 75'); 20 La Gumina.: Gianluca Aureliano (Bologna).Ammoniti: Jajalo 32', Modolo 33'.