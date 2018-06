Per il Palermo di Roberto Stellone oggi è il giorno di scoprire se il sogno della serie A attraverso i playoff può continuare ad essere coltivato oppure se per i rosanero la rincorsa ad un pronto ritorno nel massimo campionato nazionale si fermerà contro il Venezia di Pippo Inzaghi. Il teatro della semifinale di ritorno fra siciliani e lagunari, reduci dall'1-1 del 'Penzo' che ha spostato leggermente la bilancia della qualificazione dalla parte di La Gumina e compagni, sarà un 'Barbera' pieno in ogni ordine di posto per l'occasione nel tentativo di sostenere la propria squadra che si gioca una grossa fetta della tanta agognata promozione. In ballo c'è l'accesso alla finale playoff contro una fra Cittadella e Frosinone, con i ciociari ovviamente favoriti anche alla luce del 1-1 in trasferta al 'Tombolato', anche se i rosanero non penseranno al risultato dell'altro match quanto alla battaglia che li attenderà dalle 18:30 (diretta LiveSiciliaSport dalle 18.10) per strappare l'obiettivo minimo di questi playoff, ovvero giocare il match decisivo per la A.Stellone rispetto alla gara d'andata cambierà interpreti ma non modulo. Resta il 4-3-1-2 con gli innesti dall'inizio di Gnahorè e Coronado e la conferma in attacco di Moreo e La Gumina. In difesa Struna non insidia, almeno inizialmente, la coppia di centrali composta da Rajkovic e Bellusci mentre sulle fasce confermati Rispoli e Aleesami. A centrocampo il francese prende il posto di Fiordilino, con Chochev in ballottaggio per una maglia dall'inizio, e comporrà il reparto con Jajalo e Murawski. Sulla trequarti come detto Coronado dall'inizio per provare ad insidiare immediatamente la difesa veneziana a supporto delle due punte che saranno ancora La Gumina e Moreo, dalla panchina con tutta probabilità gli innesti dei macedoni Trajkovski e Nestorovski.Cambia qualcosa anche Inzaghi nel suo 3-5-2 nel tentativo di acciuffare una finale playoff insperata. A centrocampo possibile ritorno in campo di Sucia al fianco di Stulac e Falzerano con la conferma di Bruscagin e Del Grosso sulle fasce. In difesa confermati Andelkovic, Domizzi e Modolo mentre in attacco potrebbe andare in panchina il marcatore della gara d'andata Marsura con Litteri che farà coppia con lo spagnolo Geijo.Pomini; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Gnahoré, Jajalo, Murawski; Coronado; Trajkovski, La Gumina. All.: Stellone.Audero; Andelkovic, Domizzi, Modolo; Bruscagin, Falzerano, Stulac, Suciu, Del Grosso; Litteri, Geijo. All. Inzaghi.Gianluca Aureliano di Bologna.