. Si gioca la semifinale del Roland Garros, con il tennista palermitano che se la vedrà con l'austriaco Dominic Thiem, considerato dagli addetti ai lavori il principale antagonista sulla terra rossa di Rafael Nadal, a propria volta il grande favorito per la vittoria dell'evento del Grand Slam in terra parigina. Il duello tra Cecchinato e Thiem è stato sorteggiato come prima semifinale, anche in virtù del fatto che Nadal e del Potro - protagonisti della seconda sfida - hanno disputato i rispettivi quarti di finale almeno 24 ore dopo l'azzurro e l'austriaco, con la conclusione delle gare avvenuta ieri nel primo pomeriggio a causa della pioggia che si è abbattuta su Parigi.ANNULLA TUTTO CECCHINATO! 6-6 e ancora cambio campo6-3 per l'austriaco che ha tre set point4-2 per Thiem al primo cambio campoSi va al tie-break!Agevole turno al servizio anche per MarcoThiem continua a non tremare al servizioGame molto lungo, Cecchinato tiene la battutaUn paio di errori di Thiem, ma tiene a 30Replica da par suo Marco, si gioca molto sul servizio in questa faseAncora un turno di servizio facile per DominicCecchinato resiste agli assalti di Thiem, ancora palla-break annullataL'austriaco non perde ritmo alla battutaMarco torna a non soffrire sul suo servizioAgevole anche il primo turno di battuta per Thiem nel setCecchinato annulla palla break e parte bene nel secondoTorna subito in carreggiata ThiemRimonta completata per l'azzurro!Altro game lunghissimo, stavolta Marco si salvaAncora in scioltezza Dominic al servizioL'azzurro varia al servizio e annulla una palla-breakCecchinato ci prova, ma il servizio di Thiem è efficaceSi sblocca il tabellino di Marco, game molto veloceOrdinaria amministrazione per l'austriaco nel primo turno di battutaSI COMINCIA! SERVE CECCHINATO. Primo turno molto complicato contro il romeno Marius Copil, sconfitto in cinque set dopo essere stato sotto di due. Agevole il secondo turno contro l'argentino Trungelliti, mentre dal terzo turno in su sono avvenuti gli exploit del tennista palermitano: eliminati in ordine lo spagnolo Pablo Carreño Busta, il belga David Goffin e dulcis in fundo il leggendario Novak Djokovic.. Passeggiata di salute al primo turno contro il bielorusso Ilija Ivashka, mentre al secondo e al terzo turno qualche piccolo problema rispettivamente contro il greco Stefanos Tsitsipas e il nostro Matteo Berrettini, capaci entrambi di strappargli un set. Un po' di lotta ma comunque ordinaria amministrazione agli ottavi contro il giapponese Kei Nishikori, mentre è stato un autentico capolavoro il suo match di quarti di finale contro Sasha Zverev, numero 2 del seeding spazzato via in poco meno di due ore. Per l'austriaco è la terza semifinale consecutiva al Roland Garros.