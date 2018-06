passa ancora una volta dal 'Barbera'. Domenica il Palermo di Roberto Stellone, dopo il pareggio di ieri sera al 'Penzo' di Venezia contro la squadra di Pippo Inzaghi, ha infatti l'opportunità di guardare con maggior fiducia alla finale playoff per l'accesso alla massima serie potendo contare su due risultati su tre visto che qualsiasi risultato di parità, oltre ovviamente al successo, qualificherebbe i siciliani al termine di eventuali tempi supplementari. Di certo c'è che in Sicilia si preannuncia una battaglia senza sconti da nessuna delle due parti per staccare il biglietto a quella che sarà la finale fra una tra Cittadella e Frosinone, altra semifinale terminata ieri con il medesimo risultato di Venezia-Palermo.su cui riflettere e che, dopo quasi un mese di sosta sopratutto per i rosanero, hanno riconsegnato una squadra in salute ma, in taluni frangenti, ancora vittima di amnesie difensive che anche nella sfida di ieri sono costate prima il pareggio di Marsura e poi qualche altra palla gol creata dalla banda Inzaghi. Errori limitati in parte da una buona prestazione difensiva con Rajkovic, capace di prendersi la scena in quasi tutte le azioni offensive dei lagunari (incredibile il numero di palloni presi di testa dal gigante serbo, ndr), e Bellusci che con il suo rientro in campo ha alzato sicuramente il livello d'esperienza di un reparto che nelle ultime gare era apparso troppo ballerino.è sicuramente il continuo feeling con il gol di Nino La Gumina. Il bomber palermitano (giunto con la rete di ieri a quota dieci nella sua ottima stagione, ndr) ha timbrato il cartellino in un momento importante del match costringendo il Venezia a gettarsi furiosamente in attacco alla ricerca del pareggio e probabilmente a rischiare qualcosa di troppo rispetto alla gara che Inzaghi aveva preparato fra le mura amiche. Stellone conta molto sulla carta rappresentata dall'attaccante palermitano che nel suo stato di grazia si rivela grimaldello essenziale per scassinare la porta di Audero anche nella gara di ritorno.L'unica pecca della gara del 'Penzo, che si trasforma più in rammarico vista l'evoluzione del match, nemmeno a dirlo è l'errore di Igor Coronado a tu per tu con il portiere veneziano. Quello che in molti hanno definito un vero e proprio rigore in movimento infatti avrebbe dovuto sbloccare il fantasista brasiliano dal complesso che l'ex Trapani si porta ancora sulle spalle dal rigore vero e proprio fallito con il Cesena, che avrebbe potuto regalare un finale differente alla sua squadra. L'ulteriore errore di ieri invece poteva rappresentare già una qualificazione quasi raggiunta per i rosanero che adesso dovranno lottare comunque per evitare che il Venezia tenti quella che a questo punto può diventare un'impresa per i lagunari. Senza più particolari pressioni infatti gli uomini di Inzaghi fra due giorni si presenteranno al 'Barbera' con l'obiettivo di fare uno sgambetto e continuare a sognare.