Guarda il lato positivo il patron del Palermo Maurizio Zamparini il giorno dopo il pareggio per 1-1 in casa del Venezia nell'andata della semifinale playoff.non è stato un Palermo bello. Siamo stati accorti alle ripartenze del Venezia, non abbiamo espresso il nostro gioco"., insieme ad un Nino La Gumina in stato di grazia: "Quando è entrato Coronado ho visto il Palermo che conoscevamo. La Gumina ormai è una bella realtà, sono contento per lui ed un esempio per tutti pur essendo giovane. Coronado è entrato ed abbiamo tirato in porta due volte, mentre fino a quel momento non avevamo mai concluso a rete. Il Venezia, però, ha un ottimo portiere che ha salvato sia su di lui che su Trajkovski nel primo tempo"."Resta un buon risultato, l'importante è affrontare in Venezia con attenzione. Noi dovremo andare in campo per vincere, guai se andassimo in campo per pareggiare".