POMINI 6 Inoperoso nel primo tempo, sfortunato nella ripresa sulla deviazione di Rajkovic.RISPOLI 6 Poca spinta ma tanto lavoro in copertura.BELLUSCI 6,5 Il suo rientro risulta decisivo anche in vista della sfida di ritorno.RAJKOVIC 7 Sulle palle alte è il dominatore assoluto, sfortunato sulla conclusione deviata di Marsura ma per il resto merita la palma di migliore in campo.ALEESAMI 6 Una buona prestazione da parte del norvegese che si propone maggiormente rispetto al collega Rispoli.MURAWSKI 6,5 Il polacco gioca un'ottima gara con recuperi tempestivi e fraseggi attenti con i compagni di reparto.JAJALO 6,5 Trova l'assist che smarca La Gumina, per il resto solita prestazione di sostanza e spessore.FIORDILINO 6 Lotta su tutti i palloni anche se gli manca il guizzo. Nella ripresa lascia il posto a Gnahorè.TRAJKOVSKI 6 Parte bene e per poco sfiora il gol direttamente da calcio di punizione, nella ripresa cala anche se per poco non trova ancora il gol da fuori.LA GUMINA 7 Sempre presente quando viene chiamato in causa. Firma il cartellino anche oggi e si prenota per un altro gol nel match di ritorno.MOREO 6 Gara più in ombra rispetto a La Gumina ma tanto lavoro sporco per il compagno di reparto.GNAHORE' S.VCORONADO 5,5 Prova ad incidere dalla panchina e avrebbe la palla decisiva per mandare i suoi sul 2-1 ma sbaglia sul più bello.NESTOROVSKI S.V