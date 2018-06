PALERMO (4-3-1-2): Pomini; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Gnahoré, Jajalo, Murawski; Coronado; Moreo, La Gumina. All: Stellone.

riprende il percorso del Palermo di Roberto Stellone che dopo l'ultima vittoria contro la Salernitana in campionato ha avuto modo di recuperare le forze e i tanti infortunati per preparare la prima delle due sfide valide per la semifinale playoff in programma questa sera al 'Penzo' (diretta LiveSiciliaSport dalle 20.10) contro il Venezia di Pippo Inzaghi. Quasi tre settimane in cui i rosanero si sono allenati con il pensiero fisso a quello che sarebbe stato il primo incontro di questi spareggi con una formazione che rivedrà dall'inizio giocatori esperti e di talento come Bellusci, Coronado e Nestorovski. Il tecnico romano è infatti orientato ad affidarsi ai suoi uomini migliori per centrare un risultato positivo già nella prima gara in trasferta anche se contro i lagunari ci sarà da sudare vista l'ottima condizione mostrata nella prima sfida ad eliminazione diretta contro il Perugia.Gli uomini di Inzaghi, caricati appunto dal recente 3-0 rifilato al Perugia, tornano davanti al proprio pubblico stavolta per sfidare un Palermo già battuto proprio in Laguna con un altro 3-0 che determinò in quel caso l'esonero di Bruno Tedino e l'arrivo sulla panchina rosanero proprio di Stellone. Il collega Inzaghi nel frattempo cambierà poco rispetto all'ultima uscita dei suoi riproponendo un 3-5-2 in cui Litteri e Geijo avranno il compito di cercare il gol mentre i veterani Domizzi e l'ex Andelkovic guideranno la difesa. A centrocampo spazio alla rivelazione di questa ultima parte di campionato Stulac.Stellone ha svuotato quasi del tutto l'infermeria e contro il Venezia potrà decidere se schierare un 4-4-2 con Rolando e Coronado nel ruolo di esterni con La Gumina e Moreo, o Nestorovski, in attacco oppure un 4-3-1-2 con il brasiliano ex Trapani spostato in posizione di trequartista ed una mediana con Jajalo, Murawski e Gnahorè, contrariamente uno fra il polacco ed il francese andrà in panchina. In difesa Bellusci e Rajkovic saranno i centrali davanti a Pomini con Rispoli e Aleesami come di consueto sulle fasce.Audero; Andelkovic, Domizzi, Modolo; Bruscagin, Pinato, Stulac, Suciu, Garofalo; Litteri, Geijo. All. Inzaghi.Daniele Chiffi di Padova.