PALERMO - Il debutto nei play-off per il Palermo è ormai alle porte. Domani sera i rosanero saranno in campo al Penzo di Venezia contro la formazione di Pippo Inzaghi nell'andata della semifinale. Una sfida che va giocata soprattutto con la testa come racconta il tecnico Roberto Stellone alla vigilia: "Affrontiamo il Venezia, una squadra organizzata e che ha vinto meritatamente contro il Perugia - esordisce Stellone al sito ufficiale del Palermo - Vengono da un ottimo campionato e da due promozioni di fila, vanno rispettati. Dall'altro lato ci siamo noi, possiamo far bene. Non dobbiamo fare calcoli, anche se dobbiamo ragionare nei 180 minuti. Arriveremo pronti alla partita. Nei playoff conta l'aspetto mentale e fisico, gli episodi ed un pizzico di fortuna. Arriviamo concentrati, nelle ultime quattro partite siamo migliorati come squadra".

"Non dobbiamo fare calcoli sui due risultati su tre - prosegue Stellone - dobbiamo fare calcoli in campo per essere equilibrati. Il Venezia sta con un baricentro basso e riparte in contropiede, non dobbiamo farci sorprendere su questa soluzione. Sulle palle inattive segnano molto, hanno giocatori bravi a calciare. Stulac ha fatto diversi gol, ha grande qualità al tiro e con il Perugia si è visto. Non dovremo concedergli tanto spazio".Notizie positive per Stellone arrivano dall'infermeria visto che tutti i giocatori sono a disposizione: "Vedremo che modulo adotteremo, non sarà uno schieramento per difenderci ma per attaccare. Servirà in ogni caso equilibrio. Rolando ha recuperato, così come Nestorovski e tutti gli altri infortunati. Vedremo chi sta meglio, potremo adottare diversi moduli. Sono tutti recuperati, ho abbondanza con una rosa ampia. Ogni scelta può essere giusta o sbagliata. In difesa, per esempio, chiunque giochi ci sarà qualcuno felice e qualcuno scontento. Si giocherà ogni tre giorni, ci sarà sempre qualcuno che dovrà rifiatare. Pensiamo al noi e non all'io, queste partite dei playoff si giocano sui 180 minuti. Valutiamo tutti gli aspetti, partita dopo partita".Qualche dubbio in attacco per il tecnico rosanero che parla anche del ritorno di Dawidowicz, a disposizione per la gara di ritorno vista la mancata convocazione da parte della Polonia per il Mondiale: "Nestorovski e La Gumina hanno caratteristiche diverse, se schierati insieme possono fare bene. Lì davanti abbiamo giocatori importanti, c'è il rientro di Coronado e ci sono Trajkovski e Moreo che stanno facendo bene. In attacco ho l'imbarazzo della scelta. Dispiace per Dawidowicz, ma siamo contenti perché ci potrà dare una mano. Nelle partite precedenti ha fatto bene, ha grande qualità ed è meglio averlo a disposizione".Negli ultimi due giorni il Palermo si è allenato in ritiro a Roma, una scelta che Stellone spiega così: "Non ci siamo allontanati da Palermo per le pressioni dei tifosi, al campo di allenamento non c'è presenza essendo tutte sedute a porte chiuse. Il loro supporto allo stadio è sempre fondamentale. Visto che avremmo affrontato dei viaggi lunghi abbiamo deciso di spezzare il trasferimento, svolgendo due giorni di allenamenti a Roma. Sono a lavoro da un mese, ho visto tanta abnegazione da parte dei ragazzi. Abbiamo fatto lunghi allenamenti per inculcare le nostre idee, logicamente con un mese non si fa quello che si potrebbe fare in un anno".Chiosa finale di Stellone sul suo futuro: "Ho un contratto con il Palermo anche per la prossima stagione, ma conta poco. Sono arrivato qui con l'obiettivo di andare in Serie A. Non ci siamo riusciti direttamente, adesso tramite i playoff. La squadra è stata costruita per vincere, devo portare a termine quanto di buono fatto prima con Tedino. Venivano da un periodo negativo, ma anche da un ottimo contratto. A prescindere dalla mia permanenza l'obiettivo è andare in Serie A".