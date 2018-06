Marco Cecchinato si gioca la chance più grande della sua carriera, e in parte del tennis italiano. Si gioca il quarto di finale del Roland Garros, e il tennista palermitano affronterà Novak Djokovic, una delle stelle più grandi al mondo nell'ultimo decennio ma relegato alla testa di serie numero 20 del main draw dello Slam parigino., schiacciando il tasto F5 per aggiornare.Il turno più difficile al servizio per Marco, che annulla tre set pointCecchinato spreca una grande chance per andare a palla-break, si salva NoleTurno di battuta delicato per Cecchinato, lo vince ai vantaggiMolto solido anche il serbo al servizio, poco margine per l'azzurroGran turno di battuta di Cecchinato, che tiene a 15Djokovic risale da 15-40 dopo un gran punto vinto dall'azzurroImportante turno di battuta vinto da MarcoAltro game vinto in scioltezza dal serboDjokovic risale da 0-30 cercando di variare la direzione del servizioMarco in assoluta scioltezzaDjokovic sale leggermente di colpi, tiene la battuta a 30Doppio fallo al primo punto, poi nessun problemaCecchinato si rifa sotto da 40-0 ma poi sprecaMarco mantiene il break con autorità, senza soffrire più di tantoIn scioltezza, turno a 0 per l'azzurroCecchinato non sfrutta due palle-break, Djokovic recupera da 15-40Marco chiude il primo turno di battuta con due ottimi vincenti, uno di rovescio in avvicinamento e uno con il dritto lungolineaA breve l'inizio del riscaldamento.Al primo turno ha sconfitto il romeno Copil, dopo aver perso i primi due set e aver consentito al suo avversario di andare a due punti dalla vittoria. Secondo turno con una bella e convincente vittoria contro l'argentino Trungelliti, balzato agli onori della cronaca soprattutto in orbita social per il suo ritorno lampo a Parigi dopo il torneo di qualificazioni. Da qui comincia il grande torneo di Cecchinato. Al terzo turno viene spazzato via lo spagnolo Pablo Carreño Busta, numero 11 del tabellone e 12 del ranking mondiale, con quattro set giocati quasi tutti alla perfezione. Ancora meglio agli ottavi di finale, con l'affermazione sempre in quattro set contro David Goffin, nono nella classifica ATP ma ottava testa di serie, in quella definita dallo stesso Cecchinato come la più bella partita mai giocata da lui.. Relativamente a questa edizione del Roland Garros, ha sconfitto nell'ordine il brasiliano Dutra da Silva e gli spagnoli Munar, Bautista Agut (perdendo un set) e Verdasco, dando l'impressione di essere in crescita sul piano fisico. Nella sua carriera vanta ben dodici trofei del Grand Slam - l'ultimo portato a casa proprio nel Roland Garros di due anni fa - e in totale ha vinto ben 68 tornei, restando al primo posto della classifica mondiale per ben 223 settimane. Di fatto si tratta di oltre quattro anni in cima al mondo del tennis maschile.