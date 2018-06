PALERMO - Attenzione massima, concentrazione e cura dei dettagli. Questi tre elementi stanno caratterizzando la vigilia del Palermo prima dell'esordio nei play-off di Serie B. I rosanero, che da ieri sono a lavoro a Roma, hanno conosciuto l'avversaria delle semifinali: il Venezia. Domani, quindi, volo dalla Capitale verso la laguna veneta per affrontare mercoledì la sfida d'andata. C'è tanta fiducia in casa Palermo e a dirlo è anche il direttore sportivo Aladino Valoti.

"Il patron, che in un primo momento la vedeva in maniera diversa, ci ha dato ascolto e ci ha fatto lavorare come volevamo, fidandosi - esordisce Valoti al Corriere dello Sport - Che cosa si chiede a una squadra agli spareggi? Tranquillità e di arrivarci nelle condizioni fisiche e mentali più favorevoli. Il Palermo ha ritrovato spirito, armonia, stimoli e si presenta nel migliore dei modi. Siamo stati attenti a valutare ogni situazione, dal ritiro agli allenamenti, dalle cure mediche all'alimentazione. Il nostro obiettivo è stato quello di dare a Stellone le opportunità più vantaggiose".Valoti parla anche della scelta di Stellone dopo l'esonero di Tedino, un cambiamento che ha portato ad un lavoro doppio per tutti: "Il risultato finale dirà quanto questa decisione abbia pagato. Siamo convinti di farcela. Oggi, il tecnico ha piena conoscenza dei giocatori e i giocatori capiscono al volo quello che Stellone vuole. Abbiamo discusso, ognuno con le proprie idee, ci siamo ritrovati. La logica ci portava a Palermo, al nostro centro sportivo, dove avevamo tutto. Ci siamo chiusi dentro, intere giornate, dall'alba al tramonto, anche per venire a capo di qualche caso. La curiosità è ora di capire che Palermo sarà. Le sensazioni sono positive".