PALERMO - Sarà il Venezia l'avversario del Palermo nella semifinale playoff di Serie B. A tre giorni dal match d'andata (si giocherà mercoledì sera alle ore 21.00 allo stadio Pierluigi Penzo) i rosanero conoscono quale squadra la separa dalla finalissima. Ci si aspettava il passaggio del turno dei lagunari di Pippo Inzaghi e la vittoria contro il Perugia ha confermato l'ottimo momento di forma dei veneti, proseguito dopo la regular season e nonostante la sosta forzata per lo slittamento dei playoff.

Per il Palermo sicuramente non è l'avversario migliore visto il rendimento in stagione nel doppio confronto. Anzi, parliamo di una vera e propria bestia nera visto che il Venezia è uscito indenne dal Barbera (0-0) ed ha strapazzato i rosa in casa al ritorno (3-0). Per gli uomini di Stellone deve essere proprio uno stimolo in più, soprattutto per le zero reti messe a segno in 180 minuti coi lagunari. Una squadra solida, ma che tecnicamente non è superiore al Palermo.

La strada per la Serie A, quindi, inizierà da Venezia. Chi vincerà il doppio confronto delle due troverà in finale una tra Cittadella e Frosinone. Da adesso in poi si inizia a fare sul serio. Ogni errore costerà caro. Carissimo.