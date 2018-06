Il numero uno del Palermo, intervistato per il Corriere dello Sport oggi in edicola, sostiene però che i rosanero avrebbero potuto chiudere la contesa già entro le 42 giornate 'regolari': "Non è una conquista che mi esalta. Il Palermo poteva chiuderla prima. Vuol dire che vinceremo i playoff. La squadra è serena, ha fiducia in Stellone. Si parte da qui. Lo spareggio del 1991 col Venezia? Andammo in B soffrendo, convinti però di farcela. L’atteggiamento giusto, anche contro l’arbitro che regalò al Como un rigore a pochi minuti dalla fine". Ed è Stellone l'uomo al quale Zamparini e il Palermo si stanno affidando per tentare l'immediata risalita nella massima serie. Non mancano nei confronti del tecnico romano attestati di stima, anche in base alla sua carriera: "Nella mia lista degli allenatori che hanno ottenuto promozioni non lo colloco da nessuna parte per ora. È giovane, tocca a lui posizionarsi con i traguardi che otterrà. Aspetto che faccia bene anche da noi. Cosa serve? Stellone ha già vinto un playoff, chiedetelo a lui. Sicuramente è una questione di testa e di gambe".quando gli viene chiesto quante chances dà al Palermo per la vittoria di questi playoff ("Evitiamo, portano male"). In ogni caso il patron vede i rosanero in buona forma e soprattutto un tecnico che è consapevole del materiale tecnico e umano a sua disposizione per quello che è un vero e proprio campionato a parte: "Vedo Stellone sicuro, pur nelle difficoltà; altri tecnici bravi; il Frosinone che scalpita e avversari sbarazzini come il Cittadella che potrebbe sorprendere. Il Venezia è la novità ma non mi sembra tra le più forti come livelli tecnici. In testa però sotto il profilo agonistico. E poi Inzaghi è molto preparato. Queste finali non si basano solo sulle qualità dei singoli altrimenti avremmo già vinto"., almeno secondo Zamparini. Giocatori che hanno disputato diversi campionati di serie A e che ora si ritrovano a lottare per riconquistare quella massima serie persa un anno fa: "Siamo il Palermo, una top, completa in tutti i settori. Giocatori come Nestorovski, Jajalo, Chochev, Struna per la B sono sprecati. Però, invece di essere dieci punti sopra e promossi, stiamo ancora lottando perché è successo quel che è successo. Ora conto sulla voglia di Murawski, sulla esperienza di Jajalo, sul fatto che Coronado faccia la differenza, che Nestorovski torni l’attaccante entusiasta che risolveva le partite, che i due esterni Rispoli e Aleesami giochino al loro livello. Questa è una squadra già di A".dopo la fine della stagione. Zamparini esclude le voci relative all'inserimento di una cordata di imprenditori americani, ma al tempo stesso rende nota la presenza di altre offerte per prelevare il club di viale del Fante dalle sue mani: "Siamo avanti con certe trattative e speriamo che vadano a buon fine. In A, avremmo già concluso. Americani in vista? Tre cordate si sono fatte avanti. Tutto vecchio, la situazione si sblocca dopo i play off".