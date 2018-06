Da oggi entra nel vivo la preparazione del Palermo in vista della semifinale playoff contro una tra Venezia e Perugia. Oggi al Penzo si affronteranno le due squadre nel primo turno preliminare ed i rosanero conosceranno l'avversaria nel proprio cammino verso la Serie A. Mercoledì o rosanero giocheranno sicuramente lontano dal Barbera, motivo per cui da oggi la squadra di Roberto Stellone si allenerà a Roma per un piccolo ritiro pre partita. Una scelta logistica mirata visto che dalla Capitale i rosanero potranno muoversi con facilità sia verso Venezia che verso Perugia. Tre giorni di allenamenti senza distrazioni, unito verso un unico obiettivo., il 4-4-2. Da verificare sono le condizioni di Aljaz Struna che ieri ha svolto fisioterapia ed un differenziato programmato. Lo sloveno sembra arruolabile, ma potrebbe non essere rischiato mercoledì visto che ci sono Rajkovic e Bellusci. Il tutto sempre aspettando notizie dal ritiro della Polonia: Pawel Dawidowicz, in caso di mancata convocazione al Mondiale, tornerebbe a disposizione di Stellone per le prossime partite. Entro martedì 5 il CT Nawalka dovrà consegnare la lista di coloro che partiranno per la Russia.E dopo tanti anni i rosanero lasceranno la tappa fissa di Bad Kleinkirchheim in Austria. Addio Carinzia, benvenuta Carnia. Si perché il Palermo svolgerà la preparazione estiva a Sappada, in provincia di Belluno. Una zona nota nelle ultime settimane anche per il passaggio del Giro d'Italia, con l'arrivo di una tappa. Nelle settimane scorse lo staff del Palermo ha fatto un check, bloccando la destinazione. Così i rosa torneranno a svolgere un ritiro interamente in Italia, evento che mancava dal ritiro di Malles.