Ancora un'impresa clamorosa, ancora una partita pressochè perfetta del tennista palermitano, che si alza fino ai quarti di finale del Roland Garros con la vittoria in quattro set contro David Goffin, il giocatore al nono posto della classifica mondiale e con l'ottava testa di serie del tabellone dell'evento del Grand Slam parigino. Ancora una prestazione eccezionale del tennista azzurro, il quale ha avuto il merito di condurre la maggior parte degli scambi, prendendosi dei rischi ma giocando alla grande con la testa e con il fisico, costringendo il belga spesso a rincorrere. Solo un momento di blackout ha fatto pagare a Cecchinato la sconfitta nel secondo set, ma per il resto la prova di Marco ha rasentato la perfezione, fino alla festa finale. Ma ora non c'è tempo di fermarsi, visto che ai quarti di finale il palermitano allenato da Simone Vagnozzi se la vedrà con Novak Djokovic, uno dei re del tennis mondiale nell'ultimo decennio.del più quotato avversario. Marco sfodera un ottimo tennis e cerca di crearsi delle chances sul servizio di Goffin, senza però ottenere palle break ma al tempo stesso senza concederne. Il belga gioca il suo solito tennis solido e con pochi sprazzi, di fatto è soprattutto l'azzurro a movimentare gli scambi e a far stropicciare gli occhi al pubblico del Lenglen. Cecchinato ottiene tre palle break nel dodicesimo gioco, l'ultima è quella buona: 7-5 e primo set in cassaforte. Goffin appare in difficoltà e deve annullare una palla break in avvio di secondo set, mentre i turni di servizio dell'azzurro filano via lisci. Marco gioca con solidità ed intelligenza, il belga finisce sotto le cure del medico (problema al braccio destro) e difende ancora con i denti i suoi turni di battuta, prima di approfittare di un momento di debolezza di Cecchinato: break nel settimo gioco. Goffin non sbaglia praticamente più nulla, il secondo set è suo per 6-4., il quale svuota la testa e torna a giocare alla grande: ne consegue subito un break che proietta l'azzurro sul 3-0. La partita sembra essere tornata a girare come in buona parte del primo set, ovvero con Goffin a remare e con il palermitano a fare gioco: ne consegue un altro break, ottenuto da Cecchinato nel quarto game per allungare il parziale in suo favore. Il belga non reagisce e sembra voler pensare subito al quarto set: intanto perde il quarto con un clamoroso 6-0. Ci si aspetta la furente reazione di Goffin in avvio di quarto set, Cecchinato riesce a reggere per un paio di turni di battuta ma alla fine cede il servizio nel quinto gioco. Marco reagisce subito e contro-brekka prima di tenere un durissimo turno di battuta e soprattutto di crearsi una grande chance: tre palle-break nell'ottavo gioco, tutte sprecate ma non la quarta, quella buona per il 5-3. Il momento è di quelli sognati da una vita, Cecchinato però non trema e si guadagna la gloria.