PALERMO - La forza degli esterni per volare in Serie A. Il Palermo si prepara alle semifinali playoff e sa di dover ritrovare la spinta dei propri esterni per raggiungere il grande obiettivo della massima serie. Il 4-4-2 disegnato da Stellone vede i giocatori "larghi" grandi protagonisti, anche se qualcuno è stato schierato in maniera atipica come Coronado. Il brasiliano, che predilige giocare dietro le punte, è stato reinventato come esterno di centrocampo dal tecnico rosanero, senza grandissimi risultati motivo per cui ha licenza di svariate su tutto il fronte d'attacco.

Chi dovrà dare il massimo nelle prossime partite sono Andrea Rispoli e Haitam Aleesami. Sono loro due il motore di questo Palermo, giocatori indispensabili vista la mole di palle gol che possono servire ai compagni d'attacco. Rispoli e Aleesami vengono da una stagione diametralmente opposta, ma accomunati da un finale di stagione con qualche piccolo inceppo. La lunga pausa è servita per recuperare la forma migliore, soprattutto per Aleesami apparso in debito di ossigeno da quando è rientrato dall'infortunio.

Gran parte delle aspettative, invece, sono riposte in Rispoli. Lui è rimasto a Palermo la scorsa estate nonostante le offerte dalla Serie A, li vuole tornarci coi colori rosanero. Un obiettivo da portare a termine con i play-off.