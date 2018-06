Suona la carica Haitam Aleesami a pochi giorni dalla semifinale d'andata dei playoff. Il terzino norvegese, intervistato dal sito ufficiale del Palermo, fa il punto su come arrivano i rosanero a queste partite: "Siamo concentrati sulla semifinale, è il primo passo verso la finale e la Serie A. Venezia e Perugia sono due squadre forti e organizzate, ma noi siamo il Palermo e vogliamo dimostrare di meritare la promozione. Quattro risultati utili di fila sono molto importanti, soprattutto la vittoria di Salerno. Adesso guardiamo avanti. La spinta del Barbera è importante per noi, ci aiuta a dare qualcosa in più in campo e alla è la cosa che conta"."Per me è stato un campionato un po' strano, con due infortuni. Questo fa parte del calcio. Per il Palermo fino a gennaio è stato un campionato positivo, poi abbiamo perso dei punti. Siamo sempre stati lì tutto sommato, ora abbiamo un'altra occasione per andare in Serie A"."Con mister Stellone mi trovo bene, nonostante stiamo lavorando da poco tempo. Le sue idee sono state chiare e positive. Giochiamo a quattro, terzino o quinto di centrocampo è la stessa cosa".