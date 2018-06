PALERMO - L'abbondanza in attacco. Il Palermo e Roberto Stellone possono contare su tutti gli effettivi nel reparto avanzato in vista dei play-off che si avvicinano giorno dopo giorno. Una notizia positiva per il tecnico rosanero, rientri favoriti anche dallo slittamento di una settimana degli spareggi per la massima serie. Proprio per questo motivo, Stellone sta gestendo tutti con il bilancino per averli al top della forma quando bisognerà incontrare una tra Venezia e Perugia in semifinale play-off.

Coronado e Nestorovski sono due giocatori mancati molto al Palermo nel finale di campionato. Basti pensare che i rosanero, senza questi due giocatori, hanno messo a segno soltanto due gol, entrambi siglati all'ultima giornata contro la Salernitana. Assenze pesantissime, recuperi fondamentali in vista degli impegni imminenti. Nestorovski è già rientrato in gruppo, Coronado sta svolgendo lavoro differenziato ma è solo per averlo nelle migliori condizioni possibili.Il Palermo vuole tornare ad affidarsi a Nestogol, ma al tempo stesso sa anche di avere in rosa un giocatore in stato di grazia come Nino La Gumina. Come funzionerà la convivenza? Entrambi potrebbero scendere in campo nel 4-4-2 che ha in mente Stellone, ma Zamparini più volte ha ribadito che uno è l'alternativa dell'altro. Nestorovski ha fallito l'assalto al primo obiettivo stagionale delle marcature di Luca Toni, adesso vuole portare il Palermo in Serie A. Stesso obiettivo di La Gumina che però ha un motivo in più per raggiungere la massima serie visto il suo DNA palermitano.Il tutto senza considerare gli altri attaccanti a disposizione di Stellone: da Moreo (bene negli ultimi match, anche se non ha ancora trovato il primo gol con la maglia del Palermo) a Trajkovski, passando per Balogh. Tutti giocatori che dovranno farsi trovare pronti nel caso venissero chiamati in causa.