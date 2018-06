PALERMO - Marco Cecchinato compie una straordinaria impresa, batte Pablo Carreño Busta e approda agli ottavi di finale del Roland Garros. Una grande prova da parte del tennista palermitano, l'ennesima in uno spicchio di stagione che gli è favorevole sul piano della forma fisica e di conseguenza dei risultati, con la prima vittoria in carriera contro un giocatore rientrante tra i primi 15 della classifica mondiale. La prestazione dell'allievo di coach Simone Vagnozzi è stata stratosferica a partire dal secondo set, dopo che nel primo parziale l'azzurro era stato deficitario soprattutto al servizio, con tre break subiti al cospetto di un avversario di spessore. Il punto di svolta del match è stato il successo nel secondo set al tie-break, che ha fatto sbloccare Cecchinato sul piano mentale e gli ha consentito di marciare a velocità di crociera, non lasciando scampo a Carreño Busta. Così Marco approda nel weekend intermedio di un torneo del Grand Slam, agli ottavi se la vedrà dopodomani contro Gael Monfils o David Goffin.L'inizio della partita, com'è successo altre volte in questo Roland Garros, non sorride a Cecchinato che perde subito la battuta contro un Carreño Busta assai incisivo da fondo. Lo spagnolo riesce a portare a casa un altro break che gli consente di portarsi sul 4-1, e dopo il primo timido tentativo di reazione da parte del palermitano torna subito a porre due break di vantaggio tra sè e l'azzurro. La naturale conclusione del primo set arriva con il 6-2 con cui l'iberico va a chiudere. Decisamente più equilibrato il secondo pariale, con Cecchinato che è costretto ancora sulla difensiva salvando una palla break, prima di capitolare nel settimo gioco, solitamente fatidico nelle gare di tennis. Questa volta, però, la reazione dell'italiano è immediata e vale il contro-break, con Carreño Busta che questa volta non riesce ad imporre nuovamente la sua supremazia. Si va inevitabilmente al tie-break per decidere il set: Cecchinato riesce a farlo suo dopo il cambio campo, mettendo tre punti consecutivi e andando a chiudere sul 7-5.Cecchinato sente la possibilità di fare l'impresa e parte forte nel terzo set, dopo aver annullato ancora una volta una palla break. Il primo vero momento di cedimento di Carreño Busta consente al palermitano di strappare la battuta nel quinto gioco a zero, ma a venire fuori alla grande è la solidità mentale dell'allievo di Vagnozzi, il quale non trema e anzi va a brekkare ancora una volta nel nono gioco. Lo spagnolo si fa male alla caviglia nel penultimo punto del set, vinto da Cecchinato col punteggio di 6-3. Grande tensione in avvio di quarto set, riesce a gestirla meglio Marco che gioca alcuni punti d'alta scuola e strappa il servizio a Carreño Busta nel quarto gioco, volando poi sul 4-1 e provando a porre una seria ipoteca sulla vittoria. Lo spagnolo fa fatica a tenere il campo, forse anche provato dal problema fisico, ma Cecchinato continua a giocare un gran tennis e ottiene un altro break portandosi a quattro games consecutivi. Lo striscione del traguardo è vicino, Marco lo taglia a braccia alzate dopo due ore e 19 minuti di gioco.