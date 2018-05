PALERMO - Mentre tutte le squadre di Serie A e Serie B iniziano a programmare la prossima stagione, il destino del Palermo è ancora appeso ad un filo. Tutto dipende dai playoff che - finalmente, oseremo dire - prenderanno il via sabato e domenica con il primo turno preliminare. Difficile programmare adesso, non conoscendo quale sarà la categoria in cui la formazione rosanero disputerà la prossima annata. Tutto ciò ha bloccato una macchina non indifferente, ma la società sta studiando sia un piano A che un piano B.

Il primo nodo da risolvere, una volta conosciuto il campionato in cui giocherà il Palermo, riguarderà il mercato. Una permanenza tra i cadetti porterebbe ad una netta spending review, con giocatori come Dawidowicz costretti all'addio. Proprio il polacco è uno dei casi più spinosi: il Palermo vuole trattenerlo rinnovando il prestito con il Benfica, ma il giocatore fa gola in Serie A dove potrebbe giocare anche senza i rosanero. Stesso discorso vale per i rinnovi di contratto, con calciatori come Morganella che vedranno scaduto il proprio contratto tra poco meno di un mese. Ad oggi sembra difficile la permanenza dello svizzero che tra qualche mese diventerà padre per la terza volta.

Altro nodo da sciogliere è quello della cessione societaria. Un gruppo americano avrebbe bussato alla porta di Zamparini, ma il patron ha preso tempo per conoscere il futuro (in campo) del Palermo. La Serie A vorrebbe dire valore più alto grazie ai diritti TV, quindi una cessione più remunerativa. Tutto rimandato a dopo il 16 giugno, sperando sempre che il Palermo possa arrivare fino in fondo a questa mini competizione che sono i play-off.