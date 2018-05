Archiviato il capitolo fallimento, il Palermo è tornato di nuovo in vendita e potrebbero esserci interessanti novità già nelle prossime settimane. Il patron si è fatto da parte dopo questa vicenda, facendo entrare nel CdA del Palermo l'avvocato Bettini proprio per trattare la cessione del club.per l'acquisizione del club rosanero. Settimana scorsa i rappresentati di questo gruppo avrebbero incontrato Zamparini nella sua residenza in Friuli, presentando una lettera d'intenti e le consuete clausole di riservatezza della trattativa. Siamo ancora agli inizi, si attendono i documenti per dare il via a questa possibile operazione. Gli investitori americani lavorerebbero a stretto contatto con le banche americane, operando nel settore finanziario ed immobiliare.Un Palermo in Serie A, infatti, avrebbe un valore ben diverso di una squadra in Serie B. Nelle settimane scorse, però, Zamparini aveva preannunciato che a giugno non sarebbe stato più il patron del Palermo. Staremo a vedere.