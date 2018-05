parteciparono ad una cavalcata per la conquista della serie A era il 2004 con Tanino Vasari e Beppe Accardi che in quel Palermo guidato da Guidolin e con Luca Toni bomber in attacco raggiunsero la massima serie dopo una cavalcata travolgente. A distanza di quattordici anni da quell'impresa, che riportò i rosanero nel calcio che conta, ad un altro manipolo di palermitani, ed in special modo ad uno, capita l'occasione d'incidere in maniera decisiva nella conquista della promozione attraverso gli spareggi. Antonino La Gumina ai tempi del Palermo di Toni, Vasari ma anche Zauli e Corini era un ragazzino di 8 anni che sognava un giorno di poter imitare le gesta dei suoi beniamini e che oggi, dopo un lungo percorso partito dalle giovanili rosanero, ha l'opportunità di regalare ai sostenitori rosanero quelle stesse emozioni provate da lui stesso.rappresenta la meglio gioventù palermitana che, negli ormai imminenti playoff, si augura di decidere con i propri gol una promozione sfuggita per un soffio durante la regular season. Un campionato in cui La Gumina, specialmente nel girone di ritorno, ha dato una grossa mano alla sua squadra realizzando ben otto reti, rispetto all'unica messa a segno nel girone d'andata contro il Parma, confermando una continua e rapida crescita che ha portato il ragazzo di Tommaso Natale ad affermarsi come uno dei migliori attaccanti del campionato cadetto. Il tecnico Stellone ha immediatamente compreso le qualità del classe '96 e, complice l'infortunio di Nestorovski, ha puntato con decisione sul bomber palermitano non a caso miglior marcatore della seppur breve parentesi dell'allenatore romano con quattro reti nel finale di campionato.con la semifinale playoff dunque cresce l'attesa per la prestazione di La Gumina che con molta probabilità farà ancora coppia in attacco con Stefano Moreo, partner offensivo con cui ha trovato una buona affinità dopo diversi tentativi mal riusciti, con Igor Coronado alle loro spalle ad ispirare nel tentativo di mandare più volte possibile a rete la punta numero 20. L'obiettivo di La Gumina è ovviamente in primis di raggiungere la serie A, se attraverso i suoi gol ancora meglio poi per certificare uno ruolo di primissimo piano nella formazione che andrebbe ad affrontare un ritorno immediato dopo appena un anno di lontananza, mentre il sogno nel cassetto della tifoseria è quello di festeggiare la promozione proprio con un gol dell'attaccante di casa.