PALERMO - Non sembra subire rallentamenti la corsa di Marco Cecchinato al Roland Garros. Il tennista palermitano vola in grande facilità al terzo turno dell'evento del Grand Slam in corso di svolgimento a Parigi, dopo aver vinto la sua seconda partita nella capitale francese, contro Marco Trungelliti. Del giocatore argentino si è fatto un gran parlare nei giorni scorsi per via del suo ritorno in extremis in Francia, con una corsa in macchina da Barcellona alla stessa Parigi per poter giocare lunedì il suo incontro di primo turno, vinto contro l'australiano Tomic. Ma Trungelliti non ha potuto nulla contro un Cecchinato decisamente on fire e trasformato, sul piano mentale e tattico, rispetto all'inizio da brividi del suo incontro di primo turno, vinto in rimonta contro Copil dopo aver perso i primi due set. Partita letteralmente dominata dall'allievo del coach Simone Vagnozzi, il quale ha avuto solo un passaggio a vuoto nel finale di secondo set, salvo poi far filare tutto liscio come l'olio.La partita è iniziata alla grande per Cecchinato, il quale ha dimostrato fin dall'inizio di non volersi fare irretire dal suo avversario e di sfruttare la sua superiorità rispetto ad un Trungelliti, apparso in un certo senso provato dopo gli sforzi dei giorni scorsi. Così con un break immediato e con un'ottima gestione dei turni di servizio, Marco ha potuto controllare il match fin dall'inizio, cercando di abbreviare gli scambi per risparmiare energie. Un altro break, nel sesto gioco, ha poi consentito al giocatore palermitano di andare a chiudere il primo set con il punteggio di 6-1. Un po' più complicato il secondo set, con Trungelliti che brekkava prima di farsi rimontare in un parziale in cui il servizio non è stato di certo determinante. Cecchinato cercava di accelerare nuovamente con il break nell'undicesimo gioco e serviva per il set, ma l'argentino recuperava e portava la contesa al tie-break: poca storia nel game decisivo, vinto dall'azzurro per 7 punti a uno.Aver vinto il secondo set in quel modo ha dato ulteriore consapevolezza e forza interiore a Cecchinato, mentre Trungelliti spariva pian piano dal campo e dalla partita. Così, con due break immediati il palermitano si portava nel giro di pochi minuti sul 5-0, andando a chiudere virtualmente la contesa. L'allievo del circolo Tc2 cerca di chiudere addirittura con un 'bagel', il 6-0 tanto agognato e al tempo stesso temuto dai giocatori, ma l'argentino riesce in ogni caso a vincere un game, così Cecchinato deve giocare un ulteriore turno di battuta, andando a chiudere sul 6-1. Ora per Marco c'è il terzo turno, mai raggiunto al Roland Garros: di fronte il vincente della sfida tra lo spagnolo Carreno Busta e l'argentino Delbonis.