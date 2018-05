Se Coronado avesse segnato quel rigore, probabilmente il Frosinone avrebbe battuto il Foggia, perché sarebbero stati obbligati a vincere. Igor ha resettato tutto immediatamente, ha fatto gol importanti e ne farà altrettanti nei playoff".

Sulla condizione in sè e la gestione del brasiliano l'allenatore romano si è detto dunque molto positivo: "Conto di recuperarlo, ha lavorato bene e a Salerno abbiamo preferito non rischiarlo, dato che il risultato sembrava al sicuro. Lo slittamento di una settimana, in questa situazione, è servito. Se avessimo giocato tra due giorni, probabilmente non sarebbe stato disponibile. L'ho solo visto voglioso di recuperare il prima possibile, come tutti gli indisponibili". Un Coronado tirato a lucido dunque per i playoff, libero dal fardello del rigore fallito e pronto ad essere decisivo per centrare la serie A.

contro il Cesena calciato oltre la traversa nella sfida che poteva consentire al Palermo di chiudere il proprio campionato da seconda davanti a Parma e Frosinone, alla luce dei risultati di emiliani e ciociari nell'ultima della stagione, e quindi con la promozione diretta in serie A in coppia con l'Empoli dei record già promosso da tempo. Per Igor Coronado, fantasista dei rosanero autore di una comunque positiva stagione nel capoluogo siciliano dopo l'esperienza a Trapani, invece il destino ha voluto riservare ancora una volta il passaggio dai playoff già vissuto proprio con la maglia granata del Trapani appena due stagioni fa e conclusa con l'esclusione in finale per mano del Pescara di Lapadula.che nel primo turno di quegli spareggi fu grande protagonista decidendo la gara d'andata in trasferta contro lo Spezia, così come accadrà ai rosanero con una fra Perugia e Venezia, subentrando dalla panchina nel secondo tempo e realizzando un gol di pregevole fattura praticamente dopo aver toccato la sua prima palla. Un precedente fortunato dunque quello di Coronado, almeno con il primo turno dei playoff che videro poi il Trapani vittorioso anche al 'Provinciale' con le porte aperte alla finale per la serie A con il Pescara, che vuole però ovviamente migliorare l'epilogo della sua ultima esperienza agli spareggi., che grazie allo slittamento dell'inizio della prima gara che vedrà protagonista i rosanero ha recuperato fra i tanti infortunati anche il brasiliano, punta con convinzione sull'apporto che potrà dare il talento con il numero dieci sulle spalle. Il tecnico rosanero ieri in conferenza stampa ha parlato proprio di Coronado tornando su quell'errore del dischetto che ha condizionato il cammino dei siciliani: "