PALERMO - Meno nove giorni all’ingresso del Palermo sulla scena dei playoff. Un’occasione, per il tecnico rosanero, Roberto Stellone di fare un punto in vista della fase cruciale della stagione: “E' tutto un punto interrogativo, sapremo solo dopo la prima partita se è stato un bene o un male. Sul piano dei recuperi traiamo dei vantaggi, sul fatto di tornare in campo dopo venti giorni è già accaduto durante il campionato e non deve essere un problema. Abbiamo lavorato molto bene e voglio ringraziare medici e fisioterapisti, dei professionisti seri che lavorano fino a sera per mettere in condizione quei sei-sette giocatori che finora abbiamo dovuto gestire. Vogliamo portare quanti più giocatori possibili alla settimana tipo, non dico al cento per cento, ma almeno a potersi allenare con la squadra da giorno 1. Ringrazio anche i ragazzi che ce la stanno mettendo tutta, sia chi ha fatto differenziato che quelli che hanno lavorato con me in campo. Siamo tutti concentrati e consapevoli dell'importanza di queste partite, abbiamo un po' di giorni per mettere benzina e staccheremo il 31 per poi riprendere giorno 1 con la settimana tipo. Dobbiamo valutare tra oggi e dopodomani insieme ai dottori e ai fisioterapisti. Più siamo, meglio è. Per qualcuno sono ottimista, per altri bisogna anche non rischiare di perderli in vista delle prossime partite. Più giocatori avrò, più sarà difficile fare le scelte per la formazione titolare, perché abbiamo davvero una rosa ampia e forte. Il mio compito è mettere in campo chi sta meglio in base all'avversario e sull'arco dei novanta minuti, senza fare calcoli sulla partita successiva. Più siamo, meglio è, senza dimenticare il discorso squalifiche. Oggi però non posso fare percentuali, conto di recuperarli quasi tutti. Gli infortunati li abbiamo gestiti, poi non c'è una regola per trovare la condizione. Dobbiamo andare molto a sensazione, non è un serbatoio in cui se metti più benzina fai più chilometri. Con partite così ravvicinate, dopo dieci mesi intensi e molti infortuni, nessuno sa quale sia la ricetta migliore. Ma non solo per il Palermo, per tutte. L'unica è osservare i ragazzi e parlare con loro, se sono stanchi, una mezza giornata di riposo vale quanto quella di lavoro. Giocando di sera non ci sarà il caldo che abbiamo sofferto nelle partite finali, poi la fortuna cambia tutto. Abbiamo cercato di lavorare tanto sull'aspetto tattico, mentale e fisico, ma sulla partita si vedrà se abbiamo lavorato bene o meno. Domani faremo un'amichevole con la Primavera per mettere minuti sulle gambe. Non ho lavorato molto sull'aspetto tattico perché mi interessa preparare la partita da giorno 1, ancora neanche si sa contro chi dobbiamo giocare. Sono molto soddisfatto di come hanno lavorato tutti quanti, poi cominceremo a lavorare sulla preparazione della gara senza che l'avversario possa cambiare la preparazione sul piano mentale. L'ho vissuta da calciatore, c'erano settimane in cui non ti sentivi bene e in campo andavi a duecento all'ora, altre in cui al 70' avevo i crampi e improvvisamente con un gol potevo fare tre partite di fila. Nei playoff serve anche fortuna. Lavoriamo sempre sui concetti di gioco, non possiamo lavorare contro un solo modulo e correre il rischio di essere impreparati. Poi è normale che durante la partita noi in panchina diamo una mano, con la Salernitana eravamo pronti per un 3-4-1-2 e dalla loro formazione abbiamo visto che giocavano a specchio, ma ci siamo mossi benissimo. In queste partite ho avuto risposte importanti perché abbiamo cambiato spesso modulo, dal 4-4-2 atipico con Gnahoré col Bari passando dal 4-3-1-2 fino al 4-4-2 vero, a Terni abbiamo usato un centrocampo a tre, col Cesena un 4-2-4 e a Salerno sia il 4-3-1-2 che il 5-3-2 nel finale. Questo mi fa capire che è una squadra duttile, capace di cambiare pelle in qualsiasi momento anche senza fare sostituzioni”.“Partiremo qualche giorno prima. Non troppi, ma lo faremo. Giocando il 6, potremmo partire il 3. Se si va a Perugia o a Venezia bisogna affrontare un viaggio abbastanza lungo, l'avremmo fatto anche senza lo slittamento delle date. Dovendo giocare fuori casa, può serve. L'idea mia è che i moduli contano poco, dipende dagli interpreti e dall'avversario. A volte non vale nemmeno la pena scendere in campo per non prenderle. A Salerno ho scoperto che Trajkovski ha qualità e si sacrifica, che la coppia Moreo-La Gumina sta facendo bene, che il centrocampo ha qualità e sostanza. Se vedevamo difficoltà potevamo però cambiare. Io devo vendere tutto e ho la fortuna di avere giocatori che possono adottare tutti i moduli. Se quattro attaccanti stanno benissimo e magari due centrocampisti no, allora posso giocare col 4-2-4. Nestorovski si sta allenando molto bene, prima della partita con la Salernitana ha avuto un problema, ma ha recuperato bene. Non avrà chiaramente il ritmo partita, ma ho bisogno di tutti. Probabilmente cambieremo diversi elementi da una partita all'altra. Possono giocare tutti, l'importante è che ci sia il bene comune, pensare di ottenere il massimo per il bene nostro. La bravura dei giocatori mi permette di non avere un modulo fisso in testa. La mia idea è quella di una difesa a quattro, poi poco cambia per il modulo. La squadra con la difesa a cinque stava comunque facendo bene. Dipende dall'avversario: se gioco contro una squadra che attacca con tre uomini è un rischio, se giochi contro un 4-3-1-2 forse la difesa a tre è più adatta. In queste ultime partite però dobbiamo capire una cosa: ci saranno momenti in cui gli avversari dovranno preoccuparsi di noi, dobbiamo pensare che quando la palla è nostra sono loro a doversi preoccupare. Serve il giusto compromesso tra una squadra che rischi poco e che riesca a creare pericoli. In queste quattro partite il Palermo ha calciato di più in porta, subendo meno tiri e prendendo più seconde palle. Vuol dire che stiamo lavorando bene e quanto fatto finora va bene. Merito dei ragazzi”.“Ogni annata ha una storia a sé - prosegue Stellone - conta come arriviamo a queste partite. Anche tra gli avversari ci sarà chi ha vinto e chi ha perso, le percentuali variano a seconda dell'esperienza della squadra. Ognuno di noi tiene a vincere, per il prestigio e per la gioia dell'annata successiva. La vacanza che passi quando vinci il campionato, l'entusiasmo che hai quando riparti per il ritiro, il discorso economico: tutto rientra nell'interesse di tutti. Sul piano emotivo gli stranieri forse possono sentire meno i derby, ma queste sono quattro partite in cui mettere da parte l'io. Se Coronado avesse segnato quel rigore, probabilmente il Frosinone avrebbe battuto il Foggia, perché sarebbero stati obbligati a vincere. Igor ha resettato tutto immediatamente, ha fatto gol importanti e ne farà altrettanti nei playoff. Conto di recuperarlo, ha lavorato bene e a Salerno abbiamo preferito non rischiarlo, dato che il risultato sembrava al sicuro. Lo slittamento di una settimana, in questa situazione, è servito. Se avessimo giocato tra due giorni, probabilmente non sarebbe stato disponibile. L'ho solo visto voglioso di recuperare il prima possibile, come tutti gli indisponibili. Il Venezia è una squadra quadrata che viene dall'entusiasmo della vittoria del campionato e che quest'anno ha cambiato pochissimo il modulo. Subiscono poco, hanno giocatori esperti e nell'ultimo periodo ha ottenuto più punti di tutti. Il Perugia era partito benissimo, ha cambiato allenatore e ora ha Nesta che porterà entusiasmo negli spogliatoi. Vediamo con che modulo giocheranno, ma a noi conta poco. Siamo il Palermo, giocheremo la prima in casa loro e sarà determinante non fare calcoli. Poi la partita di ritorno sarà importantissima. Nessuno pensa ai due risultati su tre: mio padre mi diceva di fare subito i compiti e non rinviarli a domenica sera. Aveva ragione e noi non possiamo permetterci di fare calcoli. Cercheremo di fare il massimo, ma voglio pensare alla partita da giorno 1. Abbiamo visto quattro partite simili. Col Bari abbiamo tirato meno, ma c'erano in campo due squadre forti che si sono equilibrate. Siamo stati sfortunati sul loro gol. A Terni ci siamo messi paura negli ultimi dieci minuti, ma abbiamo creato tanto. Col Cesena è mancato solo il gol. Poi secondo me siamo sempre andati a migliorare, con la Salernitana forse non c'è mai stata nemmeno una parata di Pomini. Merito di tutti, non solo della difesa. Ci hanno annullato due gol, uno a Terni e uno a Salerno, che erano buoni. Sono tutti elementi che mi fanno ben sperare”.Poi, Stellone, si rivolge al pubblico di Fede rosanero: “Il calore del nostro pubblico serve, dà qualcosa in più quando si è stanchi. Vediamo se allenarci a porte aperte, in caso li aspettiamo allo stadio. Ho reagito sempre agli aspetti negativi della vita e calcistici pensando a recuperare il prima possibile, tornando più forte di prima. Ho subito otto operazioni e non ho mai mollato. Il mio sogno era quello di chiuderla il 18, per non vivere questi venti giorni di tensioni. Essendo comunque un positivo, visto il risultato del Parma ho detto subito ai ragazzi di riposare un paio di giorni e poi pensare alle prossime partite. Daremo qualche giorno in più di vacanza prima del ritiro. Rolando può giocare in un centrocampo a tre, anche se è un esterno puro. Può fare anche il quinto, all'occorrenza anche il terzino. Ha gamba, ha resistenza ed è propenso al sacrificio. Morganella, come Ingegneri, è reduce da un infortunio grave. A quel punto subentra un discorso più delicato rispetto a quello relativo al ritmo partita. Se dovesse servire, sono convinto che daranno il loro contributo, però è sempre un rischio. Lo stesso vale per Bellusci, Struna o Jajalo che non ha giocato una settimana dopo l'infortunio per non perderlo. Gestiremo anche Coronado, Rajkovic e Chochev, non bisogna correre il rischio di perdere giocatori per le prossime partite. Per Dawidowicz non mi aspetto niente: se tornerà e sta bene, giocherà. Se andrà, saremo contenti per lui. Devo solo ringraziarlo per le partite fatte dopo l'infortunio di Struna, ha fatto prestazioni ottime ed è una grave perdita, ma abbiamo giocatori di livello per sostituirlo in maniera ottimale”.