Marco Cecchinato supera Marius Copil e si qualifica dunque per il secondo turno dell'edizione 2018 del Roland Garros, al termine di una partita in cui il tennista palermitano ha dovuto sfoderare tutta la sua garra e la forza mentale necessaria per venire fuori da una fase complicata, con i primi due set persi e qualche momento di difficoltà nel terzo e nel quinto e decisivo parziale. Per Cecchinato questa vittoria aggiunge ulteriore fiducia in un momento di stagione felicissimo, visto che si tratta della prima affermazione in un torneo del Grand Slam. Con il successo ai danni del tennista romeno, abile tanto quanto l'allievo del circolo Tc2 nello sfruttare il servizio e il rovescio a una mano, Marco ottiene dunque il pass per il turno successivo in cui affronterà l'argentino Marco Trungelliti. Una sfida affascinante, visto che il suo rivale ha dovuto tornare a Parigi in macchina per ottenere il posto da lucky loser in tabellone, dopo aver perso all'ultimo turno di qualificazioni.e ha ceduto nettamente al primo set con il punteggio di 6-2. La solidità e la potenza dei colpi hanno consentito a Copil di iniziare forte la gara, e in un secondo set molto equilibrato è stato necessario il tie-break, in cui ancora il servizio l'ha fatta da padrone: il romeno ha ottenuto i punti necessari per vincere a cavallo del primo cambio di campo, trovando il secondo set vincendo il game decisivo per 7-4. Dopodichè è venuto fuori il tennista palermitano, il quale è cresciuto soprattutto con la testa e ha portato a casa il terzo set con il punteggio di 7-5, grazie soprattutto al break ottenuto nell'undicesimo gioco. Un successo parziale che ha sbloccato mentalmente in maniera definitiva Cecchinato, capace di volare in avvio di quarto set portandosi sul 4-0, prima di chiudere per 6-2. Decisivo, a questo punto, il quinto set, in cui Copil è tornato a colpire forte e con incisività mentre dall'altra parte l'azzurro è stato molto solido., perciò chi cede per primo perde e a cedere è il romeno, brekkato nel 17esimo game. Cecchinato non perde la testa, gioca alla perfezione e porta a casa una vittoria fondamentale per il prosieguo del suo torneo.