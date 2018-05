PALERMO - Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a combattere ed il Palermo lo fa con la forza dei veterani. Sono proprio i giocatori esperti quelli sui quali i rosanero cercheranno di fare affidamento in vista dei playoff. Si avvicina la data del 6 giugno, giorno in cui i rosa affronteranno una tra Venezia e Perugia nella semifinale d'andata, e nulla va lasciato al caso in queste partite da dentro o fuori. Ecco che allora i giocatori che hanno già disputato degli spareggi, non soltanto in Italia, possono fare qualcosina in più alla squadra.

Si parte già da Roberto Stellone. L'allenatore rosanero ha giocato (e vinto) i play-off sia da calciatore con la maglia del Torino che da allenatore alla guida del Frosinone, portato dalla Serie C alla Serie B. Due grandi traguardi che si aggiungono ai campionati vinto con Napoli e Genoa, anche se quest'ultimo all'epoca venne cancellato per illecito sportivo.

Tra i calciatori quello più esperto in materia di playoff è senza dubbio Andrea Rispoli. Ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi dell'esperienza dell'esterno rosanero negli spareggi, vinti con le maglie di Brescia e Sampdoria. Uno che li ha vinti è anche Michel Morganella, tornato in gruppo nelle ultime settimane dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi tutta la stagione. C'è poi chi ha vinto fuori, come Posavec e Nestorovski nella Serie B croata con l'Inter Zapresic. Insomma, sono tanti i giocatori del Palermo che sanno come gestire queste importanti partite.