PALERMO - Un pizzico di continuità dopo una serie interminabile di infortuni. Per Slobodan Rajkovic il momento è positivo, adesso è giunto il momento di dare il proprio contributo in vista dei playoff che vedranno il Palermo a caccia dell'ultimo posto utile per tornare in serie A: "A Salerno abbiamo conquistato tre punti importanti, ma ora dobbiamo guardare solamente a quanto succederà nel corso dei play-off - spiega al sito ufficiale del club rosanero -. Non conosciamo ancora il nostro avversario, ad ogni modo sia il Venezia che il Perugia hanno qualità, sono due formazioni che non possono essere sottovalutate. Dobbiamo prepararci nel migliore dei modi".Bobo (così come è stato ribattezzato) è oramai tra i beniamini dello spogliatoio e lancia un segnale importante alla squadra alla vigilia del momento cruciale di una stagione lunga e logorante: "A questo punto saranno i dettagli a fare la differenza, il nostro obiettivo è quello di rimanere concentrati ed essere uniti. A vincere i playoff sarà chi sbaglia meno. Abbiamo attraversato momenti difficili ma oramai sono alle spalle, è necessario guardare avanti. Sotto il profilo personale, giorno dopo giorno mi sento sempre meglio e acquisisco sicurezza gara dopo gara. Lavorare e fare il bene del Palermo: questo deve essere l'obiettivo".Infine, un appello ai tifosi rosanero: "La gente è importante per noi, nelle prossime partite potrebbe fare la differenza. Più che in altre circostanze. Ecco perché voglio lanciare un appello: lo stadio pieno è una marcia in più, insieme possiamo affrontare i playoff nel migliore dei modi e tornare in serie A".