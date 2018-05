PALERMO - Ancora 10 giorni e poi sarà il momento di scendere in campo. Un lungo conto alla rovescia per il Palermo che prepara la semifinale d'andata dei playoff contro una tra Venezia e Perugia. Nulla cambia nella marcia d'avvicinamento dei rosanero che continueranno a lavorare tra il Tenente Onorato di Boccadifalco e lo stadio Renzo Barbera. Accantonata, a meno di clamorose novità, l'idea di un ritiro al nord Italia per recuperare la condizione atletica. Vi abbiamo parlato della difesa, ma un altro reparto che il Palermo dovrà recuperare al meglio per i play-off è il centrocampo.

Anche qui dipenderà tutto dalle idee di Stellone, ma la certezza è una sola: Mato Jajalo. Servirà lo stesso giocatore visto nella regular season, dinamico e capace di dettare i tempi nel migliore dei modi con grande personalità. Lui è il perno nel centrocampo, un inamovibile tra le pedine di questo scacchiere. Il resto dipende se sarà 4-4-2 o 4-3-1-2. Nel primo caso una maglia per tre, nel secondo le maglie a disposizione sarebbero due.

E qui si apre una lotta tra giocatori che hanno fatto bene. Gnahoré e Murawski sono cresciuti settimana dopo settimana e, a detta di molti, sono le due sorprese di questo Palermo. Da non dimenticare anche Ivaylo Chochev. Il bulgaro sta recuperando dal problema fisico accusato a Salerno - dove, ricordiamo, è anche andato a segno - e lo slittamento dei playoff sta favorendo il suo ritorno. Pure lui contro Venezia o Perugia vorrà esserci.