PALERMO - In vista dei play-off, uno degli obiettivi del Palermo sarà quello di blindare la difesa. Non contano i gol doppi in trasferta, ma servirà una cerniera difensiva compatta per raggiungere il traguardo e la Serie A. Nelle ultime settimane la squadra di Roberto Stellone ha ritrovato quella compattezza che si era un po' persa per strada. Da 187 minuti la porta rosanero è involata ed il Palermo ha chiuso con la seconda migliore difesa del campionato con 39 gol subiti, dietro soltanto al Parma (37).Dati positivi per un trend positivo che deve continuare contro una tra Venezia e Perugia. Proprio contro i lagunari è arrivata una delle peggiori partite a livello difensivo con le tre reti incassate. Meglio è andata con il Perugia che nelle due partite stagionali è riuscita a mettere a segno solo un gol, quello di Di Carmine nella sfida di ritorno che è valso i tre punti alla formazione allora allenata da Roberto Breda.Con l'infortunio di Aljaz Struna e con Giuseppe Bellusci fermo ai box, nelle ultime partite a guidare la difesa a quattro del Palermo è stato Slobodan Rajkovic. Dopo un lungo calvario ed il recupero con la gestione Tedino, "Bobo" ha ritrovato la forma migliore, mettendo alle spalle i diversi infortuni alle ginocchia. La notizia positiva è che Stellone ritroverà anche Giuseppe Bellusci, altro giocatore d'esperienza fondamentale in queste sfide da dentro o fuori.