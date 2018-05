PALERMO - I play-off di Serie B sono stati ufficialmente rinviati ieri ed il Palermo è una delle formazioni che può sorridere maggiormente per questo slittamento. Come ogni variazione ci sono dei pro e dei contro, ma messi sulla bilancia sicuramente ci sono più vantaggi che svantaggi per i rosanero. Tutto riguarda la condizione fisica della squadra di Roberto Stellone, arrivata in questo momento della stagione con la spia della riserva di benzina accesa. Una settimana in più per preparare la partita significa tanti allenamenti in più per mettere quel carburante che serve per lo sprint finale dove non è possibile distrarsi.Questi sette giorni, inoltre, serviranno per recuperare pienamente tutti gli infortunati. Sono già rientrati in gruppo Bellusci e Nestorovski, due giocatori che con ogni probabilità verranno gettati nella mischia contro Venezia o Perugia. Chochev e Coronado non dovrebbero avere problemi a rientrare, mentre sembra difficile un recupero miracolo di Aljaz Struna per gli spareggi.La notizia positiva può essere anche la disponibilità di Pawel Dawidowicz per la semifinale. Se il CT della Polonia non dovesse sceglierlo tra i 23 per il Mondiale, infatti, il difensore tornerebbe già per l'andata del secondo turno e sarebbe a disposizione di Roberto Stellone per scendere in campo. Da capire, invece, cosa farà Haitam Aleesami: la Norvegia l'ha convocato per due amichevoli ad inizio giugno, ma essendo impegni non ufficiali il Palermo potrebbe (e dovrebbe) trattenerlo in Sicilia.Tra i punti che potrebbero risultare a sfavore del Palermo c'è sicuramente il recupero delle energie psicofisiche per il Frosinone, ad oggi prima rivale dei rosanero per la promozione in Serie A. Il suicidio all'ultima giornata con il Foggia è una ferita che si sta rimarginando duramente per i ciociari che, con una settimana in più, potranno metabolizzare nel migliore dei modi questa clamorosa deblacle.