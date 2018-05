PALERMO - Fiducia. Questa è la parola d'ordine espressa da Mato Jajalo espressa in vista dei playoff che il Palermo si prepara ad affrontare. Servirà il massimo sforzo per conquistare la tanto desiderata Serie A: "Penso che arriviamo con tanta fiducia - ammette Jajalo al sito ufficiale del Palermo - abbiamo fatto dei risultati buoni nell'ultimo periodo la vittoria a Salerno ha dato fiducia in più".Jajalo si concentra poi sul lavoro svolto nelle ultime settimane con il mister Roberto Stellone: "Con Stellone è la strada giusta, da poco lavoriamo con il mister ma seguiamo la sua idea di calcio e lo facciamo bene. È sempre positivo avere tutti a disposizione, abbiamo dei giorni a disposizione per recuperare giocatori importanti. Ognuno ha qualità e può dare una mano alla squadra".Infine un bilancio di Jajalo della sua stagione con un messaggio ai tifosi: "Può andare sempre meglio, ma finora sono contento di quanto fatto. Sappiamo l'importanza di queste partite, ci servirà la loro energia dagli spalti".